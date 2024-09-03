İlk cinayeti değil! İzmir'de dehşeti yaşatan zanlı 20 sene önce de öldürmüş
İzmir'de 2 işiyi gasbedip öldüren, 16 yaşındaki market çalışanını da ağır yaralayan zanlı tutuklandı. Bu iki cinayet saldırgan için ilk değildi. Bülent Şengün 2004 yılında da cinayet işlediği ve 2019'da denetimli serbestlikle cezaevinden çıktığı öğrenildi.
20 yıl önce işlediği cinayet yüzünden cezaevine girmişti, denetimli serbestikten yararlanıp cezaevinden çıktı. 2 kişiyi daha öldürüp, 16 yaşındaki market çalışanını ağır yaraladı.