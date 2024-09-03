İlk cinayeti değil! İzmir'de dehşeti yaşatan zanlı 20 sene önce de öldürmüş

İzmir'de 2 işiyi gasbedip öldüren, 16 yaşındaki market çalışanını da ağır yaralayan zanlı tutuklandı. Bu iki cinayet saldırgan için ilk değildi. Bülent Şengün 2004 yılında da cinayet işlediği ve 2019'da denetimli serbestlikle cezaevinden çıktığı öğrenildi.

İlk cinayeti değil! İzmir'de dehşeti yaşatan zanlı 20 sene önce de öldürmüş - 1

20 yıl önce işlediği cinayet yüzünden cezaevine girmişti, denetimli serbestikten yararlanıp cezaevinden çıktı. 2 kişiyi daha öldürüp, 16 yaşındaki market çalışanını ağır yaraladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İlk cinayeti değil! İzmir'de dehşeti yaşatan zanlı 20 sene önce de öldürmüş - 2

İzmir Torbalı'da Bülent Şengün, 27 Ağustos'ta bir akaryakıt istasyonunda çalışan pompacıyı dövdü. 10 bin lirasını gasbedip kaçtı.

İlk cinayeti değil! İzmir'de dehşeti yaşatan zanlı 20 sene önce de öldürmüş - 3

4 gün sonra taksici Arif Karabacak'ı silahla vurup öldürdü, taksideki paraları alıp, yoldan geçen başka bir aracı durdurdu. Sürücüyü tehdit ederek indirdi, o aracı da gasbedip bir markete gitti.

İlk cinayeti değil! İzmir'de dehşeti yaşatan zanlı 20 sene önce de öldürmüş - 4

Soymaya çalıştığı markette çalışan 16 yaşındaki İlayda Aygar'a da 3 el ateş etti. Ağır yaralanan kız yoğun bakımda tedaviye alındı.

Daha sonra da Karabağlar ilçesinde, Engin Ket'i gasbedip öldürdü.

İlk cinayeti değil! İzmir'de dehşeti yaşatan zanlı 20 sene önce de öldürmüş - 5

Kentte paniğe neden olan saldırganın, 2004 yılında da cinayet işlediği ve müebbet hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

Bülent Şengün, 2019'da denetimli serbestlikle cezaevinden çıktı. Son işlediği cinayetler nedeniyle tekrar tutuklandı.

İlk cinayeti değil! İzmir'de dehşeti yaşatan zanlı 20 sene önce de öldürmüş - 6

Üzerinden 13 adet uyuşturucu hap çıkan zanlı ifadesinde, bağımlı olduğunu ve uyuşturucu madde almak için cinayetleri işlediğini söyledi.

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