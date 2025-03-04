İlk defa duyanları korkutuyor: Bursa'da yıllardır devam ediyor
Bursa'da tarihi Tophane semtinde iftar ve sahurda kullanılan yüzlerce yıllık top atışı tarih oldu. Osmanlı'dan günümüze Ramazan ayında iftar ve sahurda yapılan top atışı çevre kirliliği sebebiyle yerini ses bombasına bıraktı. İftar ve sahur saatlerinde ses bombası, itfaiye ekiplerince patlatılıyor. İlk defa görüp duyanlar irkilse de, son yıllarda devam eden gelenek herkes tarafından ilgiyle bekleniyor.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan görevli itfaiyeciler iftar ve sahur saatlerinde Tophane'den ses bombasının fitilini ateşliyor ve camilerin minarelerinden ezanlar yükseliyor.