İlk defa duyanları korkutuyor: Bursa'da yıllardır devam ediyor

Ramazan ayında sahur ve iftar vakitlerini duyurmak için kullanılan ve Osmanlı'dan bu yana kullanılarak geleneksel hale gelen Ramazan topu tarih oldu. Osmangazi ve Orhangazi Türbelerinin de bulunduğu Tophane sırtlarında atılan Ramazan topu, gelişen teknolojiyle birlikte yerini ses bombasına bıraktı.