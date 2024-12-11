İlk denemeler başarısız olmuştu! Antalya'da 90 yıl sonra kahve yetiştiriliyor
Antalya'da ilk denemeleri 90 yıl önce başarısızlıkla sonuçlanan ve yaklaşık 4 yıl önce yeniden başlatılan kahve bitkisini yetiştirme çalışmalarında olumlu sonuçlar verdi. İki yıl serada gözlemlendikten sonra yetiştirilen fidanlar, üreticilere dağıtılacak.
Türkiye 90 yıl sonra yeniden kahve bitkisi yetiştiriciliğine adım attı.
Kahve ve hurma fidanı yetiştirmek amacıyla 1934'te kurulan "Sıcak İklim Nebatları İstasyonu"ndaki çalışmalar, ilk kahve bitki yetiştiriciliği denemelerinde o dönemdeki ekolojik şartlar ve teknoloji eksikliği nedeniyle başarılı olamayınca muz üretimine yöneldi.