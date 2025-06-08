İlk gördüğünde taş zannetti! Yanına geçip hatıra pozu verdiler: "Komşularımla paylaşacağım"

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM"

Mantar toplamayı çok sevdiğini söyleyen Ural, "Almanya’nın Münih kentinde yaşıyorum. Genelde iznimi mantar sezonuna denk getiriyorum. Bugün de Çepni kasabası Beynamaz Yaylası’ndaydım. Böyle bir mantar buldum. Önce taş zannettim ama gerçekten bir mantar. Çok mutluyum." dedi.

Mantarı komşularıyla paylaşacağını anlatan adam, "İlk defa böyle bir şey görüyorum. Şaşırdım kaldım. 9 kiloya yakın bir mantar." ifadelerini kullandı.