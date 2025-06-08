İlk gördüğünde taş zannetti! Yanına geçip hatıra pozu verdiler: "Komşularımla paylaşacağım"
Sivas'ta bir kişi, mantar toplamak için çıktığı arazide devasa büyüklükte bir mantar buldu.
Sivas'ta devasa büyüklükteki mantar görenleri şaşırttı.
Sivas'ta devasa büyüklükteki mantar görenleri şaşırttı.
Yaz tatillerinde memleketi Sivas'a gelen gurbetçi Sedat Ural, mantar toplamak için araziye çıktı.
Çepni kasabası kırsalında mantar aramaya başlayan Ural, ilk gördüğünde taşa benzettiği mantarın yanına gitti.
Devasa büyüklükteki mantarı bulunduğu yerden sökerek eve götüren Sedat Ural, gözlerine inanamadı.
Sekiz kilogramı aşkın ağırlığa sahip olan mantarı komşuları ile paylaşmak isteyen Sedat Ural, "Önce taş zannettim ama gerçekten bir mantar. İlk defa böyle bir şey görüyorum." dedi.
Mantar toplamayı çok sevdiğini söyleyen Ural, "Almanya’nın Münih kentinde yaşıyorum. Genelde iznimi mantar sezonuna denk getiriyorum. Bugün de Çepni kasabası Beynamaz Yaylası’ndaydım. Böyle bir mantar buldum. Önce taş zannettim ama gerçekten bir mantar. Çok mutluyum." dedi.
Mantarı komşularıyla paylaşacağını anlatan adam, "İlk defa böyle bir şey görüyorum. Şaşırdım kaldım. 9 kiloya yakın bir mantar." ifadelerini kullandı.