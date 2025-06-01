İlk hasat başladı: Kendine has lezzeti ve aroması var
Kocaeli'de yüzde 50 hibeli ekipman desteği alan üreticiler, yetiştirdikleri çileklerin hasadına başladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin atıl durumdaki arazileri tarıma kazandırması meyvelerini vermeye başladı. Bu kapsamda büyükşehirin, üreticilerin verimli, pazar değeri yüksek alternatif ürünlere ve yeni üretim tekniklerine yönlendirilmesi amacıyla hayata geçirdiği "Alternatif Ürün Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi" ile çiftçilere çilek bahçesi tesisi kurmaları için yüzde 50 hibeli malzeme ve ekipman desteği sağlıyor. Destekten yararlanan üreticiler, yetiştirdiği çileklerde ilk hasat mesaisine başladı.