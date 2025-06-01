İlk hasat başladı: Kendine has lezzeti ve aroması var

"ARTIK KAYBIMIZ OLMAYACAK"

Çileğin mart ayında temizliğini yaptıklarını ve mayısta da ilk hasada başladıklarını aktaran çiftçi Ali Öztürk, "Albion yediveren çileği yetiştiriyoruz. Havanın durumuna göre ocak ayına kadar üretim yapabiliyoruz. Daha önce seramız yoktu, kar yağınca çilekler çürüdü, bozuldu. Büyükşehir belediyesinin ayrıca verdiği yüzde 50 hibeli sera desteğinden de yararlandık. Bu sene serada yetiştiriyoruz. İnşallah artık kaybımız olmayacak. Serada yetişen çilek kaliteli ve verimli oldu. Çileklerimizin sulamasını da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bize sağlamış olduğu sulama barajımızdan sağlanan sulama kanallarından yapıyoruz. Özellikle gençlerin bu işe yönelmelerini tavsiye ediyorum. Karamürsel Akçat'ta yetişen Albion cinsi çileklerimiz, kendine has aroması ve lezzetiyle fark oluşturuyor. Tüm çilek severleri bu eşsiz tadı yerinde görmeye ve tatmaya bekliyoruz." diye konuştu.