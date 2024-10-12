İlk kandil ne zaman? 2025 Regaip Kandili tarihi
Diyanet'in 2025 dini günler takvimine göre yılının ilk kandili Regaip Kandili, Ocak ayında Müslüman alemi tarafından ibadetlerle ile idrak edilecek. Yılbaşına az bir zaman kala, gelecek yıla ait önemli dini günlerin tarihi merak konusu oldu. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak?
Üç ayların ne zaman idrak edileceği ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Müslümanlar kandil günlerini heyecanla bekliyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre yılın ilk kandili Regaip Kandili olacak. İşte, 2025 kandil günleri ve üç aylar başlangıç tarihi...