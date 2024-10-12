İlk kandil ne zaman? 2025 Regaip Kandili tarihi

Üç ayların ne zaman idrak edileceği ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Müslümanlar kandil günlerini heyecanla bekliyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre yılın ilk kandili Regaip Kandili olacak. İşte, 2025 kandil günleri ve üç aylar başlangıç tarihi...