İlk kez ev alacaklara müjde ne zaman verilecek? Gözler o tarihe çevrildi
İlk kez ev alacaklara müjdenin ne zaman verileceği, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları sonrasında merak ediliyor. MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri' programında açıklamalarda bulunan Bakan Mehmet Şimşek, ilk kez ev alacaklara kolaylık sağlanacağını belirtmişti. Bakan Göktaş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri olduğunu açıklamıştı. Şimdi tüm gözler ilk kez ev alacaklara devlet desteği verilip verilmeyeceğine çevrildi. Peki, ilk kez ev alacaklara müjdeler ne zaman açıklanacak?
2025 yılında ilk kez ev alacaklara nasıl müjdeler verileceğiyle ilgili ayrıntılar merak edilmeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dar gelirli vatandaşlarımızın ilk defa konut alacakları konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği" dedi. Bakan Göktaş tarafından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Ocak'ta millete bazı müjdeler vereceği açıklanmıştı. Peki, ilk evini alacaklara müjde ne zaman verilecek?