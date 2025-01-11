İlk kez ev alacaklara müjde ne zaman verilecek? Gözler o tarihe çevrildi

İlk kez ev alacaklara müjdenin ne zaman verileceği, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları sonrasında merak ediliyor. MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri' programında açıklamalarda bulunan Bakan Mehmet Şimşek, ilk kez ev alacaklara kolaylık sağlanacağını belirtmişti. Bakan Göktaş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri olduğunu açıklamıştı. Şimdi tüm gözler ilk kez ev alacaklara devlet desteği verilip verilmeyeceğine çevrildi. Peki, ilk kez ev alacaklara müjdeler ne zaman açıklanacak?

İlk kez ev alacaklara müjde ne zaman verilecek? Gözler o tarihe çevrildi - 1

2025 yılında ilk kez ev alacaklara nasıl müjdeler verileceğiyle ilgili ayrıntılar merak edilmeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dar gelirli vatandaşlarımızın ilk defa konut alacakları konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği" dedi. Bakan Göktaş tarafından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Ocak'ta millete bazı müjdeler vereceği açıklanmıştı. Peki, ilk evini alacaklara müjde ne zaman verilecek?

TÜRKİYE HABERLERİ

İlk kez ev alacaklara müjde ne zaman verilecek? Gözler o tarihe çevrildi - 2

BAKAN ŞİMŞEK'TEN İLK EVİNİ ALACAKLARA MÜJDE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri' programında açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek açıklamasında şunları söyledi;

"Dar gelirli vatandaşlarımızın ilk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği. Hayat pahalılığının en önemli bileşeni kira, bu nedenle de bu alana büyük önem vereceğiz. Depremin etkisi azaldıkça kaynağın en büyük kısmını konut arzı kanalına yönlendireceğiz. Konut arzını artıracak bütün tedbirleri alacağız. Gıda arzı artırmak da öncelik alanlarımızdandır. Enerjide önemli bir sübvansiyon var, devam ettiriyoruz, hem elektrik hem de doğal gazda. Yenilenebilir enerjiye öncelik veriyoruz."

İlk kez ev alacaklara müjde ne zaman verilecek? Gözler o tarihe çevrildi - 3

İLK KEZ EV ALACAKLARA MÜJDE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek müjdenin açıklanacağı tarih hakkında bilgi vermedi fakat Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Ocak'ta millete bazı müjdeler vereceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025'in Aile Yılı ilan edildiğini açıklamış, bunun ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025'te sağlıklı bir aile yapısı oluşturmak için çalışılacağını belirterek "Aile Yılı'nda vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunacak müjdelerimiz olacak. Devletimizin tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanında olacağız." demişti.

Buna göre; İlk kez ev alacaklara dair müjdenin 13 Ocak Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

DAHA FAZLA GÖSTER