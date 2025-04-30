İlk kez görenleri ürkütüyor: 200 yıl önce dikilen musalla taşı
Sivas'ın Kolluca köyünde, yaklaşık 200 yıl önce cenaze namazlarının kılınabilmesi için boş bir araziye dikilen musalla taşı, 40 yıla yakın süredir kullanılmıyor. Köy sakinleri alışmış olsa da musalla taşı, ilk kez görenleri ürkütüyor.
Sivas kent merkezine yaklaşık 19 kilometre uzaklıktaki Kolluca köyünde, iki asır önce cenaze namazlarının kılınması amacıyla boş bir alana yerleştirilen musalla taşı, köy içerisinde farklı bir noktada inşa edilen caminin ardından yaklaşık 40 yıldır kullanılmıyor.