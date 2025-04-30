İlk kez görenleri ürkütüyor: 200 yıl önce dikilen musalla taşı

"MUSALLA TAŞI, İKİ ASIRLIK BİR ÖMRE SAHİP"



Musalla taşının ömrünün çok eskilere dayandığını ifade eden köy sakinlerinden Selahaddin Diri, "Köyümüzün tarihi çok eskilere dayanıyor. Çok güzel yerleşim yerleri olup suyu ile meşhur bir köydür. Musalla taşı da daha önce köyde bulunan cami için yapılmış. Camiye gelen cenazelerin cenaze namazı burada kılınıp defnedilmiş. Mezarlık köyümüze ortalama 300 metre uzaklıktadır.