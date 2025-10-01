İlk kutlama Milano'da gerçekleşmişti: Dünya Kahve Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?

Uluslararası Kahve Günü’nün kesin kökeni bilinmemektedir. İlk kez 1983 yılında Japonya’da Tüm Japonya Kahve Derneği tarafından tanıtılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde "Ulusal Kahve Günü" ifadesi ilk kez 2005 yılında kamuya açık şekilde dile getirilmiştir. "Uluslararası Kahve Günü" adı ise ilk kez 3 Ekim 2009’da Güney Gıda ve İçecek Müzesi tarafından düzenlenen bir basın toplantısında kullanılmış ve aynı zamanda ilk New Orleans Kahve Festivali duyurulmuştur. Çin’de Uluslararası Kahve Örgütü tarafından tanıtılmış, ilk kez 1997’de kutlanmış ve 2001 yılının başlarında yıllık bir kutlamaya dönüştürülmüştür. Tayvan ilk kez 2009’da, Nepal ise ilk kez 17 Kasım 2005’te Ulusal Kahve Gününü kutlamıştır.