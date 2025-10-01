İlk kutlama Milano'da gerçekleşmişti: Dünya Kahve Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?
İlk kez 2015 yılında Milano’da kutlanan Dünya Kahve Günü, kahvenin kültürel ve ekonomik önemine dikkat çekmek amacıyla ortaya çıktı. Her yıl aynı tarihte kutlanan bu özel gün, kahve severleri bir araya getirirken aynı zamanda adil ticaret ve kahve üreticilerinin sorunlarına da ışık tutuyor. Peki, Dünya Kahve Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?
Uluslararası Kahve Günü, kahvenin bir içecek olarak tanıtılması ve kutlanması amacıyla düzenlenen bir etkinliktir ve artık dünyanın birçok yerinde kutlanmaktadır. Uluslararası Kahve Günü’nün ilk kutlamaları 2000’li yıllarda başlamış olsa da, resmi olarak 2015 yılında, Uluslararası Kahve Örgütü’nün Milano’daki toplantısında ilan edilmiştir.