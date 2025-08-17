İlk Öğretmenim Ailem uygulaması ile "doğum yardımı ödemeleri" sorgulanabiliyor
Aile Yılı" kapsamında hayata geçirilen, "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması binlerce kişi tarafından ilgi gördü. İlk Öğretmenim Ailem uygulaması ile "doğum yardımı ödemeleri" sorgulanabiliyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirilen, "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulamasının, 1 milyon 25 bin aile tarafından kullanılmaya başlandığını bildirdi. Göktaş yaptığı yazılı açıklamada, anne ve babaların ebeveynlik sürecini doğru yönetmesine ilişkin birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini anımsatarak, olumlu ebeveynlik tutum ve becerilerini desteklemek, eşler arasındaki sağlıklı evlilik hayatını güçlendirmek amacıyla Aile Yılı kapsamında "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulamasını geliştirdiklerini belirtti.