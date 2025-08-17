İlk Öğretmenim Ailem uygulaması ile "doğum yardımı ödemeleri" sorgulanabiliyor

UZMANLAR SORULARI YANITLIYOR

Bakan Göktaş, babalar için de özel bir bölüm bulunduğunu ve ailelerin uygulama üzerinden çocuk gelişimi, ergenlik ve aile içi konulara dair soru ve sorunlarını interaktif şekilde uzmanlara iletip cevap alabildiğini aktardı.



GSM operatörleriyle yapılan anlaşma çerçevesinde kullanıcılarının internet paketinden herhangi bir harcama yapmadan mobil uygulamayı kullanabildiğini vurgulayan Göktaş, "Uygulamamız, hizmete girdiği Nisan 2025'ten bugüne kadar vatandaşlarımızdan yoğun ilgi gördü. Dijital rehber olma özelliği taşıyan uygulamamız 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde 1 milyon 25 bin aile tarafından kullanılmaya başlandı." bilgisini verdi.