İlk olarak "boz" olarak toplanıyor: "Kırmızı ben" hasadı ile devam ediyor

"ÇİFTÇİ BU FİYATTAN MEMNUN"

Antep fıstığında rekoltenin geçen yıla göre düşük olduğunu ancak satış fiyatlarındaki artışın çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü belirten çiftçilerden İbrahim Böke, "Bu sene fıstıkta rekolte düşük olduğu için genelde 3'te bir mahsul var. Rekolte düşük olduğu için erken topluyoruz. Fıstık iki ayrı dönemde hasat edilir. İlk olarak ‘boz' olarak toplanır. İkinci defa ise ‘kırmızı beng' olarak toplanır. Bu sene rekolte düşük olduğu için herkes fıstığı ‘boz' olarak topluyor. Çevremizdeki fıstık bahçelerinin sahiplerini hasada başladığı için bizde bu sene hasada erken başladık. Fıstığın ‘boz' olarak toplanması baklavacıların işine geliyor. Çiftçi belki fıstığın az olmasından yakınabilir ama fiyatından şikayetçi olamaz. Çünkü bu yıl fiyatlar bir nevi oturdu" dedi.





Geçen sene 100 TL'ye satılan boz fıstık bu sene yok yılı dolayısıyla 250 TL'ye kadar çıktı. Rekoltedeki düşüşe bağlı olarak Antep fıstığı fiyatlarının arttığını belirten Hayri Böke de, "Bu sene rekolteden memnun değiliz. Geçen yıla göre 3'te bir oranında fark var. Geçen sen 3'te 3 ürün alındı. Bu sene ise 3'te bir oranında fıstık var. Rekolte düşük ama fiyatların yüksek olması bizi memnun etti. Bu fiyatları beklemiyorduk. Gerçekten de fiyatlar çiftçiyi memnun etti. Bu yıl fiyatlar çiftçinin yüzünü güldürdü" diye konuştu.