İlk oruç ne zaman, sahura ne zaman kalkılacak?

Her yıl heyecanla ve hasretle beklenen Ramazan ayının başlangıç tarihine yönelik araştırmalar yoğunluk kazandı. Recep, Şaban ve Ramazan ayları içerisinde barındıran mübarek üç aylar, 1 Ocak'ta başladı. Regaip Kandili ile karşılanan üç aylar, oruç ayı da olarak bilinen 11 ayın sultanı Ramazan ile uğurlanacak. Peki, sahura ne zaman kalkılacak? İlk teravih namazı ne zaman?

İlk oruç ne zaman, sahura ne zaman kalkılacak? - 1

2025 Ramazan ayı başlangıcı, oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bayram tatili planlarını ve aile ziyaretlerini 2025 Ramazan Bayramı tarihine göre şekillendirecek olan vatandaşlar, sorularına internet üzerinden yanıt arıyor. İşte, Ramazan ayının başlangıç tarihi...

TÜRKİYE HABERLERİ

İlk oruç ne zaman, sahura ne zaman kalkılacak? - 2

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?


Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Ramazan ayının başlayacağı tarih belli oldu.

Ramazan ayı bu yıl, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.

İlk oruç ne zaman, sahura ne zaman kalkılacak? - 3

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilk sahura 28 Şubat Cuma gününü 1 Mart Cumartesi gününe bağlayan sabah kalkılacak.

Böylelikle ilk oruç 1 Mart 2025 Cumartesi günü tutulacak.

İlk oruç ne zaman, sahura ne zaman kalkılacak? - 4

İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?


Bu yılın ilk teravih namazı, 28 Şubat Cuma günü yatsı ezanının ardından camilerde kılınacak.

Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 177-178). Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

Teravih namazını dört rekâtta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekâtta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekâtının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır.

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