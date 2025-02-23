İlk oruç ne zaman, sahura ne zaman kalkılacak?
Her yıl heyecanla ve hasretle beklenen Ramazan ayının başlangıç tarihine yönelik araştırmalar yoğunluk kazandı. Recep, Şaban ve Ramazan ayları içerisinde barındıran mübarek üç aylar, 1 Ocak'ta başladı. Regaip Kandili ile karşılanan üç aylar, oruç ayı da olarak bilinen 11 ayın sultanı Ramazan ile uğurlanacak. Peki, sahura ne zaman kalkılacak? İlk teravih namazı ne zaman?
2025 Ramazan ayı başlangıcı, oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bayram tatili planlarını ve aile ziyaretlerini 2025 Ramazan Bayramı tarihine göre şekillendirecek olan vatandaşlar, sorularına internet üzerinden yanıt arıyor. İşte, Ramazan ayının başlangıç tarihi...