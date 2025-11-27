İlk Papa ziyareti 1967'de. İşte o görüntüler

27.11.2025 12:02

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, 1967 yılında Türkiye'ye gerçekleştirilen ilk Papa ziyaretini gerçekleştirilen görüntüleri paylaştı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, ilk yurt dışı ziyareti için Türkiye'ye geliyor.

 

14'üncü Leo'nun Türkiye ziyaretinin başladığı gün, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün hesabından 1967 yılında Türkiye'ye gerçekleştirilen ilk Papa ziyaretine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

1967 YILINDA İLK ZİYARET

İlk ziyaret, 6'ncı Paul tarafından gerçekleştirildi.

 

Papa 6'ncı Paulus, Ankara ve İstanbul'da çeşitli görüşmeler yaptı, Türkiye'nin farklı dini ve kültürel temsilcileriyle bir araya geldi.

 

Bu ziyaret, Türkiye-Vatikan ilişkileri açısından kritik bir dönüm noktası oldu.

Papa 6'ncı Paulus'un özellikle Ayasofya'da gerçekleştirdiği ziyaret, dünya çapında yankı uyandırdı.

Sinema Genel Müdürlüğü'nün arşivinden çıkarılıp paylaşılan görüntülerde; Papa'nın uçaktan inmesi, karşılanması, vatandaşları selamlaması, Ayasofya ziyareti ile diğer ziyaret ve görüşmelerine ilişkin görüntüler yer aldı.

"YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI ARALADI"

Sinema Genel Müdürlüğü, söz konusu görüntüleri, "Papa 6'ncı Paulus’un 1967’deki Türkiye ziyareti, dönemin en önemli diplomatik temaslarından biri olarak tarihe geçti. Ankara ve İstanbul’daki buluşmalar Türkiye-Vatikan ilişkilerinde yeni bir dönemin kapılarını araladı." mesajı ile paylaştı.

1967'deki ilk ziyaretten sonra 1979'da Papa 2'nci Jean Paul, 2006'da 16'ncı Benedikt ve son olarak 28-30 Kasım 2014 tarihlerinde Papa Fransuva Türkiye'yi ziyaret etti.