İlk sahur ne zaman? 2025 Ramazan ayı sahur tarihi

Ramazan ayının başlangıcıyla birlikte Müslümanlar ilk sahurlarını yapacakları günü bekliyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinde oruç ibadetlerini eda etmek isteyen vatandaşlar gece saatlerinde sahurunu yapıp ardından bu yılın ilk orucu için niyetlenecekler. Peki, bu yıl ilk sahur ne zaman?

İlk sahur ne zaman? 2025 Ramazan ayı sahur tarihi - 1

Dünyanın dört bir yanında yaşayan Müslümanlar, ramazan ayının ilk sahur tarihini merak ediyor. Bereket, bolluk, sevinç ve rahmet ayı olarak tanımlanan ramazanla birlikte ilk sahur yakın zaman sonra yapılacak. İşte, 2025 ramazan ayına dair bilgiler...

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İlk sahur ne zaman? 2025 Ramazan ayı sahur tarihi - 2

BU YIL İLK SAHUR NE ZAMAN?

İlk oruç için vatandaşlar 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkacak.

Yani 1 Mart'ta milyonlarca vatandaşlar ilk gün oruçlarını tutacak.

İlk sahur ne zaman? 2025 Ramazan ayı sahur tarihi - 3

SAHUR YEMEĞİNİN DİNDEKİ ÖNEMİ NEDİR?

Sahur yemeğinin önemine dair Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresinde şu bilgiler yer alıyor;

"Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19-20 [1921, 1923]; Müslim, Sıyâm, 45-47 [1095-1097]).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20 [1923]; Müslim, Sıyâm, 45 [1095]) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, Müslümanların orucu ile Ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46 [1096]). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, 2/105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddî-manevî bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (ez-Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevî lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddî-manevî bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir."

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