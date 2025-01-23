İlk sahur ne zaman? 2025 Ramazan ayının ilk orucu hangi gün tutulacak? (Diyanet Ramazan ayı oruç takvimi)
İlk sahura hangi gece kalkılacağı, milyonlarca Müslümanın merak ettiği konular arasında yer alıyor. 2025 şubat ayının yaklaşmasıyla birlikte Ramazan ayı için tarih araştırmaları hız kazandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca Müslüman oruçlarını tutacak ve ibadetlerini yerine getirecek. Peki, ilk sahur ne zaman? 2025 Ramazan ayının ilk orucu hangi gün tutulacak?
2025 Ramazan ayının ilk sahuruna ne zaman kalkılacağı, tüm İslam camiası tarafından araştırılmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında, Ramazan ayının başlayacağı tarih belli oldu. Peki, ilk sahur ne zaman? 2025 Ramazan ayının ilk orucu hangi gün tutulacak?