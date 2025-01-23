İlk sahur ne zaman? 2025 Ramazan ayının ilk orucu hangi gün tutulacak? (Diyanet Ramazan ayı oruç takvimi)

İlk sahura hangi gece kalkılacağı, milyonlarca Müslümanın merak ettiği konular arasında yer alıyor. 2025 şubat ayının yaklaşmasıyla birlikte Ramazan ayı için tarih araştırmaları hız kazandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca Müslüman oruçlarını tutacak ve ibadetlerini yerine getirecek. Peki, ilk sahur ne zaman? 2025 Ramazan ayının ilk orucu hangi gün tutulacak?

İlk sahur ne zaman? 2025 Ramazan ayının ilk orucu hangi gün tutulacak? (Diyanet Ramazan ayı oruç takvimi) - 1

2025 Ramazan ayının ilk sahuruna ne zaman kalkılacağı, tüm İslam camiası tarafından araştırılmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında, Ramazan ayının başlayacağı tarih belli oldu. Peki, ilk sahur ne zaman? 2025 Ramazan ayının ilk orucu hangi gün tutulacak?

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İlk sahur ne zaman? 2025 Ramazan ayının ilk orucu hangi gün tutulacak? (Diyanet Ramazan ayı oruç takvimi) - 2

2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı bu yıl, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.

26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.

İlk sahur ne zaman? 2025 Ramazan ayının ilk orucu hangi gün tutulacak? (Diyanet Ramazan ayı oruç takvimi) - 3

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilk sahura 28 Şubat Cuma gününü 1 Mart Cumartesi gününe bağlayan sabah kalkılacak. Böylelikle ilk oruç 1 Mart 2025 Cumartesi günü tutulacak.

İlk sahur ne zaman? 2025 Ramazan ayının ilk orucu hangi gün tutulacak? (Diyanet Ramazan ayı oruç takvimi) - 4

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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