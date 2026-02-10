İlk sahur ve ilk oruç ne zaman? 2026 Ramazan imsakiyesi belli oldu
10.02.2026 09:05
Gökhan Çelik
On bir Ayın Sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Maneviyatın, bereketin ve huzurun hanelere dolduğu mübarek Ramazan ayı 2026 yılında kışın son günlerine denk gelecek. İlk sahurlarına kalkmaya hazırlanan vatandaşlar ise, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanacak 2026 Ramazan ayı imsakiyesini araştırmaya başladı. Peki, 2026 yılında ilk sahura ne zaman kalkılacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre 2026 Ramazan imsakiyesi.
2026 Ramazan ayı başlangıcı milyonlarca Müslüman tarafından heyecanla karşılanacak. Rahmet ve bereket ayları olan üç ayların sonuncusu Ramazan-ı Şerif bu yıl şubat ayına denk geliyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte bir ay boyunca oruç ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar ise "İlk sahur ve ilk oruç ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2026 Ramazan imsakiyesi.
2026 RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayının idrak edileceği tarih belli oldu.
Buna göre; 2026 Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak ve 19 Mart Perşembe arefe günüyle birlikte veda edecek.
İLK SAHUR VE İLK ORUÇ NE ZAMAN?
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe'ye bağlayan gece kalkacak. İlk oruç ise 19 Şubat günü sabah ezanıyla birlikte tutulmaya başlanacak.
SAHUR YEMEĞİNİN DİNDEKİ ÖNEMİ NEDİR?
Sahur yemeğinin önemine dair Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresinde şu bilgiler yer alıyor;
"Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19-20 [1921, 1923]; Müslim, Sıyâm, 45-47 [1095-1097]).
Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20 [1923]; Müslim, Sıyâm, 45 [1095]) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, Müslümanların orucu ile Ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46 [1096]). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, 2/105).
Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddî-manevî bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (ez-Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevî lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddî-manevî bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir."