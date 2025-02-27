İlk sahura ne zaman, saat kaçta kalkılacak? Diyanet il il sahur saatleri (2025 Ramazan imsakiyesi)

İlk sahur vakti, 2025 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tüm Müslüman alemi tarafından sorgulanmaya başladı. "Onbir Ayın Sultanı" olarak adlandıran Ramazan ayı, ilk sahurla beraber bu gece yarısından itibaren başlayacak. İlk oruçlarını tutmaya hazırlanan milyonlarca Müslüman ise "İlk sahur ne zaman, saat kaçta? Sahura bu gece mi idrak edilecek?" sorularına yanıt arıyor. Peki, ilk sahur ne zaman, saat kaçta? Sahura bu gece mi kalkılacak?

İlk sahura ne zaman, saat kaçta kalkılacak? Diyanet il il sahur saatleri (2025 Ramazan imsakiyesi) - 1

İlk sahura ne zaman kalkılacağı, oruç tutmaya hazırlanan milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesiyle birlikte, İstanbul, Ankara ve İzmir ve tüm illerin ilk sahura ne zaman, saat kaçta kalkacağı belli oldu. İşte 2025 Ramazan imsakiyesi.

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İlk sahura ne zaman, saat kaçta kalkılacak? Diyanet il il sahur saatleri (2025 Ramazan imsakiyesi) - 2

İLK SAHUR NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesiyle birlikte, ilk sahura ne zaman kalkılacağı belli oldu.

Buna göre; Üç ayların son ayı olan Ramazan ayının ilk orucu için 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve 1 Mart akşamı ilk iftar yapılacak.

İlk sahura ne zaman, saat kaçta kalkılacak? Diyanet il il sahur saatleri (2025 Ramazan imsakiyesi) - 3

İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

İlk sahura saat kaçta kalkılacağını merak eden ve sahur vakitlerini sorgulayan vatandaşlar için 2025 Ramazan imsakiyesi belli oldu.

Buna göre; İlk imsak 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece saat 05.08'de Iğdır'da yaşanacak, ilk iftar da 18.02'da Iğdır'da yapılacak. Ramazanın ilk günü son imsak saat 06.18'de Çanakkale'de olacak.

İlk sahura ne zaman, saat kaçta kalkılacak? Diyanet il il sahur saatleri (2025 Ramazan imsakiyesi) - 4

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE İLK SAHUR SAATİ

İlk sahur İstanbul'da saat 06.07, Ankara'da 05.52 ve İzmir'de 06.16'da yaşanacak.

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