İlk sahura ne zaman, saat kaçta kalkılacak? Diyanet il il sahur saatleri (2025 Ramazan imsakiyesi)
İlk sahur vakti, 2025 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tüm Müslüman alemi tarafından sorgulanmaya başladı. "Onbir Ayın Sultanı" olarak adlandıran Ramazan ayı, ilk sahurla beraber bu gece yarısından itibaren başlayacak. İlk oruçlarını tutmaya hazırlanan milyonlarca Müslüman ise "İlk sahur ne zaman, saat kaçta? Sahura bu gece mi idrak edilecek?" sorularına yanıt arıyor. Peki, ilk sahur ne zaman, saat kaçta? Sahura bu gece mi kalkılacak?
İlk sahura ne zaman kalkılacağı, oruç tutmaya hazırlanan milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesiyle birlikte, İstanbul, Ankara ve İzmir ve tüm illerin ilk sahura ne zaman, saat kaçta kalkacağı belli oldu. İşte 2025 Ramazan imsakiyesi.