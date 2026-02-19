İlk sahuru mesaide yaptılar
19.02.2026 07:35
Son Güncelleme: 19.02.2026 07:58
AA, İHA
Zonguldak'ta maden işçileri 120 metre derinlikteki ocakta, Ankara'da görevli polis memurları da karakolda ilk sahurlarını yaptı.
Zonguldak'ta, kömür ocaklarında çalışan maden işçileri, Ramazan'ın ilk sahurunu yerin yüzlerce metre altında ahşap kalasların üzerinde yaptı.
Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağında mesaide olan işçiler, sahur vaktinin yaklaşmasıyla ahşap direk ve kalaslardan masalarını kurdu.
Baretlerinin ışığının aydınlattığı ocak içinde ilk sahurlarını yapmanın heyecanını yaşayan maden işçileri, yanlarında getirdikleri domates, salatalık, soğan, biber, peynir, zeytin, konserve ve ekmeği yedi.
Ailelerinden uzak, yerin 120 metre altında ilk sahurun heyecanını yaşayan işçiler, duanın ardından oruç için niyet etti. İşçiler, daha sonra maden ocağındaki mesailerini sürdürdü.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Etlik Şehit Tamer Nuray Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis ve bekçiler de Ramazan'ın ilk sahurunu mesai başında yaptı.
İlk sahur için el birliği ile kurdukları sofrada bir araya gelen polisler, peynir, zeytin, yumurta, domates ve ekmekle sahurlarını yaptıktan sonra mesailerine devam etti.
Sahur sofrasında da göreve hazır halde bulunan ekipler, telsizden gelen ihbarlar üzerine sofradan hızla kalkarak olay yerine intikal ediyor.