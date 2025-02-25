İlk teravih namazı ne zaman kılınacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek. Ramazan ayına günler kala vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etmek için heyecanla bekliyor. Peki, ilk teravih namazı ne zaman kılınacak?
Üç ayların sonucusu ramazan ayının başlamasına az bir zaman kala teravih namazı tarihine yönelik araştırmalar yoğunlaştı. Müslümanlar için büyük öneme sahip ramazanın ilk teravih namazı Türkiye genelindeki cami ve mescitlerde kılınacak. İşte, 2025 ramazan teravih tarihi...