İlk Türk astronot Alper Gezeravcı sosyal medyadan soruları yanıtladı
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabından uzayla ilgili gelen sorulara Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) yanıt verdi. "Tam olarak neredesiniz?", "Boy uzaması olacak mı?", "Tuvalet işi nasıl oluyor?" gibi soruları yanıtlayan Gezeravcı, uzay yolculuğu ile ilgili bilgiler verdi.
Alper Gezeravcı, sosyal medya platformu Instagram hesabından uzayda temel ihtiyaçların nasıl giderildiğine ve istasyona ilişkin soruları yanıtladı