İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı Uzayda hangi görevleri gerçekleştirecek
İlk Türk Uzay Yolcusu olan Alper Gezeravı, Ax-3 misyonunda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev alacak.
Çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderilen Türk astronot, aralarında kanserden, bağışıklık hücrelerine, alglerden, propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney gerçekleştirilecek.
İşte Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştireceği 13 deney
1- uzMan: Uzay Görevlileri İçin Mikroalgal Yaşam Destek Ünitesi
Uzay görevlerinde, astronotların yaşam destek sistemleri kritik bir öneme sahiptir.
Bu sistemler, astronotların atmosferi temizlemelerine, oksijen sağlamalarına ve karbondioksiti uzaklaştırmalarına yardımcı olur.
Mikroalgal yaşam destek sistemi, bu ihtiyaçları karşılamak için önerilen bir çözümdür.
Mikroalgalar, fotosentez yoluyla karbon dioksiti oksijene dönüştürebilen mikroskobik bitkilerdir.
Bu özellikleri, uzay görevlerindeki yaşam destek sistemleri için potansiyel bir avantaj sağlar.