İlk Türk Astronot'un (Alper Gezeravcı) uzay yolculuğu saat kaçta, nasıl izlenecek? Fırlatma töreninin ayrıntıları belli oldu
Türkiye'de gözler, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yolculuğuna çevrildi. Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderilecek. Fırlatma töreni birçok ilden izlenebilecek. Peki, ilk Türk Astronot'un (Alper Gezeravcı) uzay yolculuğu saat kaçta, nasıl izlenecek?
Türkiye'nin Milli Uzay Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 yılında ilan edildi. Bu kapsamda öncelikle bir Türk vatandaşının uzaya gönderilmesi için çalışmalara başlandı. Yapılan değerlendirmeler sonucu Alper Gezeravcı, ilk Türk uzay yolcusu oldu. Gezeravcı, Türkiye saati ile 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece uzay yolculuğuna başlayacak.