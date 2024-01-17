İlk Türk Astronot'un (Alper Gezeravcı) uzay yolculuğu saat kaçta, nasıl izlenecek? Fırlatma töreninin ayrıntıları belli oldu

Türkiye'de gözler, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yolculuğuna çevrildi. Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderilecek. Fırlatma töreni birçok ilden izlenebilecek. Peki, ilk Türk Astronot'un (Alper Gezeravcı) uzay yolculuğu saat kaçta, nasıl izlenecek?

İlk Türk Astronot'un (Alper Gezeravcı) uzay yolculuğu saat kaçta, nasıl izlenecek? Fırlatma töreninin ayrıntıları belli oldu - 1

Türkiye'nin Milli Uzay Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 yılında ilan edildi. Bu kapsamda öncelikle bir Türk vatandaşının uzaya gönderilmesi için çalışmalara başlandı. Yapılan değerlendirmeler sonucu Alper Gezeravcı, ilk Türk uzay yolcusu oldu. Gezeravcı, Türkiye saati ile 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece uzay yolculuğuna başlayacak.

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İlk Türk Astronot'un (Alper Gezeravcı) uzay yolculuğu saat kaçta, nasıl izlenecek? Fırlatma töreninin ayrıntıları belli oldu - 2

FIRLATMA İŞLEMİ NEREDEN YAPILACAK?

SpaceX Falcon 9 roketi, Ax-3 mürettebatını SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan ISS'ye fırlatılacak.

UZAY YOLCULUĞUNUN AYRINTILARI BELLİ OLDU

İlk Türk Astronot'un (Alper Gezeravcı) uzay yolculuğu saat kaçta, nasıl izlenecek? Fırlatma töreninin ayrıntıları belli oldu - 3

Florida eyaletinin doğusunda ve batısında tespit edilmiş farklı iniş noktaları ise dönüşte hava ve deniz yüzeyinin şartlarının uygunluğuna göre tercih edilecek.

İlk Türk Astronot'un (Alper Gezeravcı) uzay yolculuğu saat kaçta, nasıl izlenecek? Fırlatma töreninin ayrıntıları belli oldu - 4

FIRLATMA TÖRENİ BİRÇOK İLDEN İZLENEBİLECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve bilim insanlarından oluşan heyetin, Florida eyaletinde gerçekleştirilecek fırlatma törenine katılmak üzere ABD'ye gittiği hatırlatılan açıklamada, fırlatma işleminin 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece TSİ 01.11'de yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, ISS'ye kenetlenmenin ise 19 Ocak saat 13.15'te gerçekleşeceğine işaret edildi.

İlk Türk Astronot'un (Alper Gezeravcı) uzay yolculuğu saat kaçta, nasıl izlenecek? Fırlatma töreninin ayrıntıları belli oldu - 5

BİLİM MERKEZLERİNDEN İZLENEBİLECEK

Törenin, 17 Ocak saat 23.00'ten itibaren Ankara-Kızılay ile İstanbul-Taksim'deki planetaryumlardan da takip edilebileceğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul ve Ankara'daki meydanlara, 'dome çadır' adı verilen dev kubbeli alanlardan planetaryumlar oluşturuldu. Ankara ODTÜ Yerleşkesi'nde bulunan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yer İstasyonu'nda görevli uzay mühendisleri ve bilim insanları tarafından astronotun uzay istasyonuna yolculuğu anbean takip edilecek. Fırlatma töreni, bilim merkezlerinde de izlenebilecek, bu merkezlerde atölye çalışmalarından, uzay filmleri gösterimine kadar birçok programa yer verilecek. Fırlatma töreni; Konya Bilim Merkezi, Bursa Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Bilim Üsküdar, Antalya Bilim Merkezi, Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, Aksaray Bilim Merkezi, Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ile Kayseri Bilim Merkezi'den de izlenebilecek."

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