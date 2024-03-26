İlkadım Belediyesi hangi partide? İlkadım Belediye başkanı kimdir? İlkadım Belediye başkan adayları

DEMİRCİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Demirci Belediyesi Başkanı NECATTİN DEMİRTAŞ Kimdir?

1955 Samsun Kavak doğumlu olan Necattin Demirtaş, ilkokulu Emrullah Efendi, Orta Okulu Mithat Paşa, Lise tahsilini Ondokuzmayıs lisesinde tamamladı. 1979 yılında Ege Üniversitesi İşletme fakültesinden mezun oldu. Askerliğini 1982 yılında 4 aylık kısa dönem olarak Isparta'da yaptı. Uzun yıllar kamunun çeşitli kademelerinde yöneticilik görevinde bulundu. 2009 Mahalli seçimini kazanarak 2009-2014 yılları arası Samsun İlkadım Belediye Başkanlığı görevini de yapmıştır. İngilizce de bilen Demirtaş, evlidir.



Görev Yaptığı Kurum ve Kuruluşlar;



Milli Eğitim Bakanlığı Ders Aletleri yapım merkezinde



T.Tarım Kredi Kooperatiflerinde Müfettiş Yardımcısı



T.Tarım Kredi Kooperatifleri Kayseri Bölge Müdür Yardımcısı



T.Tarım Kredi Kooperatiflerinde Müfettiş



Boğazlıyan Yem Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı



T.Tarım Kredi Kooperatiflerinde Sivas Bölge Müdürü



Çepni Gücü Yem Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı



T.Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Müdürü



Elsan Orman Ürünleri Sanayii Yönetim Kurulu Üyesi



T.Tarım Kredi Kooperatifleri Sakarya Bölge Müdürü



Akyazı/Sakarya Yem Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı



T.Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlük Müşaviri



T.Tarım Kredi Kooperatifleri Personeli Emekli Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi



T.Halk Bankası Personeli Vakfı Genel Müdürü



Türkiye Ziraat Odaları Birliği Odalar Organizasyon Müdürü



Denetimli Serbestlik Ankara Koruma Kurulu Üyesi



Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Üyesi



Vergi Konseyi Üyesi



Türkiye ziraat Odaları Birliği Genel Başkan Danışmanı



2019 Mahalli İdareler seçimlerinde İlkadım Belediye Başkanı olarak seçilmiş ve bu görevi yürütmektedir