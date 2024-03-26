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İlkadım Belediyesi hangi partide? İlkadım Belediye başkanı kimdir? İlkadım Belediye başkan adayları

İlkadım Belediyesi hangi partide? İlkadım Belediye Başkanı kimdir? İlkadım Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Samsun İlkadım Belediyesini hangi parti kazandı ve Samsun İlkadım Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Samsun İlkadım yerel seçim sonuçları..

İlkadım Belediyesi hangi partide? İlkadım Belediye başkanı kimdir? İlkadım Belediye başkan adayları - 1

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Samsun İlkadım Belediyesini 93.540 alınan oy ve %50.88 oy oranı ile İYİ PARTİ adayı NECATTİN DEMİRTAŞ kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • İyi Parti %50.88
  • AK Parti %44.60
  • ŞABAN İŞENÇ %1.33
  • Saadet Partisi %1.12
  • BTP %0.91
  • DSP %0.46
  • Diğer %0.70

TÜRKİYE HABERLERİ

İlkadım Belediyesi hangi partide? İlkadım Belediye başkanı kimdir? İlkadım Belediye başkan adayları - 2

DEMİRCİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Demirci Belediyesi Başkanı NECATTİN DEMİRTAŞ Kimdir?

1955 Samsun Kavak doğumlu olan Necattin Demirtaş, ilkokulu Emrullah Efendi, Orta Okulu Mithat Paşa, Lise tahsilini Ondokuzmayıs lisesinde tamamladı. 1979 yılında Ege Üniversitesi İşletme fakültesinden mezun oldu. Askerliğini 1982 yılında 4 aylık kısa dönem olarak Isparta'da yaptı. Uzun yıllar kamunun çeşitli kademelerinde yöneticilik görevinde bulundu. 2009 Mahalli seçimini kazanarak 2009-2014 yılları arası Samsun İlkadım Belediye Başkanlığı görevini de yapmıştır. İngilizce de bilen Demirtaş, evlidir.

Görev Yaptığı Kurum ve Kuruluşlar;

Milli Eğitim Bakanlığı Ders Aletleri yapım merkezinde

T.Tarım Kredi Kooperatiflerinde Müfettiş Yardımcısı

T.Tarım Kredi Kooperatifleri Kayseri Bölge Müdür Yardımcısı

T.Tarım Kredi Kooperatiflerinde Müfettiş

Boğazlıyan Yem Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı

T.Tarım Kredi Kooperatiflerinde Sivas Bölge Müdürü

Çepni Gücü Yem Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı

T.Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Müdürü

Elsan Orman Ürünleri Sanayii Yönetim Kurulu Üyesi

T.Tarım Kredi Kooperatifleri Sakarya Bölge Müdürü

Akyazı/Sakarya Yem Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı

T.Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlük Müşaviri

T.Tarım Kredi Kooperatifleri Personeli Emekli Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

T.Halk Bankası Personeli Vakfı Genel Müdürü

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Odalar Organizasyon Müdürü

Denetimli Serbestlik Ankara Koruma Kurulu Üyesi

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Üyesi

Vergi Konseyi Üyesi

Türkiye ziraat Odaları Birliği Genel Başkan Danışmanı

2019 Mahalli İdareler seçimlerinde İlkadım Belediye Başkanı olarak seçilmiş ve bu görevi yürütmektedir

İlkadım Belediyesi hangi partide? İlkadım Belediye başkanı kimdir? İlkadım Belediye başkan adayları - 3

DEMİRCİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • NECATTİN DEMİRTAŞ
  • İHSAN KURNAZ
  • MURAT ŞENEL
  • ZAHİDE SOYSAL
  • SONER KÜÇÜK
  • YEŞİM EMRİYE KADIOĞLU
  • SONER BAKIR
  • MURAT FALCIOĞLU
  • KEMALETTİN TANGAL
  • AHMET ŞAKAR
  • GÖKNUR GÖĞNE
  • ZEYNEP KIVILCIM ASLAN
  • ŞUAYİP USLUCAN
  • YAŞAR GÜNGÖR
  • REMZİ DÜZGÜN
  • MEHMET ŞEREF RAMAZANOĞLU
  • GÖKHAN CIGALI
  • SAMET MENTEŞOĞLU
  • MOHAMMED OKUTAN
İlkadım Belediyesi hangi partide? İlkadım Belediye başkanı kimdir? İlkadım Belediye başkan adayları - 4

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