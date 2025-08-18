İlkbaharda başlıyor, sonbaharda bitiyor: Ekmeklerini kömürden çıkarıyorlar
Mardin'den Ankara'ya gelen mevsimlik işçiler, yanan odun ateşinin başında sıcak havaya aldırış etmeden ekmeğini kömürden çıkarıyor.
Ankara'nın Çubuk ilçesine Mardin'den gelerek çalışmaya başlayan mevsimlik işçiler, meşe ormanlarına yakın yerde geçici olarak kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor. Her yıl ilkbaharda başlayıp, sonbaharda biten mangal kömürü mesaisinin yarısına gelen mevsimlik işçiler, sezon sonunda memleketlerine dönüyor.