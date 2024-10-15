İlkokuldaki cinsel taciz iddiası: Yeniden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir ilkokulda E.Ş. (8) adlı kız çocuğuna 1 hafta önce kurumda işe başlayan temizlik görevlisi D.T.'nin (18) cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Gözaltına alınıp, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan temizlik görevlisi yeniden gözaltına alındı. D.T. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
8 yaşındaki kız öğrenci rehber öğretmenine giderek temizlik görevlisi D.T'nin (18) kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.