İlkokuldaki cinsel taciz iddiası: Yeniden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir ilkokulda E.Ş. (8) adlı kız çocuğuna 1 hafta önce kurumda işe başlayan temizlik görevlisi D.T.'nin (18) cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Gözaltına alınıp, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan temizlik görevlisi yeniden gözaltına alındı. D.T. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

İlkokuldaki cinsel taciz iddiası: Yeniden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - 1

8 yaşındaki kız öğrenci rehber öğretmenine giderek temizlik görevlisi D.T'nin (18) kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

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İlkokuldaki cinsel taciz iddiası: Yeniden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - 2

Okul yönetiminin durumu polise bildirmesi üzerine D.T. gözaltına alındı.

İlkokuldaki cinsel taciz iddiası: Yeniden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - 3

Adliyeye sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan D.T. hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

İlkokuldaki cinsel taciz iddiası: Yeniden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - 4

Polis ekiplerince yeniden gözaltına alınan D.T. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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