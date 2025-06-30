İmalat zor, çırak yetişmiyor: 50 yıldır bu işi yapıyor
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 57 yıldır ahşap oymacılığı ve mobilya üretimi yapan uluslararası ödüllü sanatçı Behzat Böke (70), yaptıkları zanaatın çırak yetişmemesi ve hazır mobilya imalatı nedeniyle tehlike altında olduğunu belirterek, "İmalat zor, çırak yetişmiyor" dedi.
Ahi Evran'ın doğumunun 850’nci yılı olarak ilan edilen '2021 Ahi Evran Yılı'nda kentte ahşap oymacılığı zanaatını sanata dönüştüren Behzat Böke, 'Türkiye’nin Ahisi' seçildi.