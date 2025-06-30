İmalat zor, çırak yetişmiyor: 50 yıldır bu işi yapıyor

TAKLİT UYARISI

Piyasalarda el işlemeli oyma gibi gösterilen birçok taklit ürünün bulunduğuna işaret eden Behzat Böke ayrıca “Bir iki kalıp çıkardıktan sonra döküm olarak piyasaya sürüyorlar. Üzerine boya yapıldığı zaman da müşteriler ahşap olup olmadığını bilmiyor. Ahşap olduğunu zannediyor. Bunları üretenler, ahşap diye satıyorlar. Müşterilerin çok dikkat etmesi lazım” ifadelerini kullandı.