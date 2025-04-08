İmamı okla vuran saldırgan hakim karşısında: "İbadetimi engellemeye çalıştı"

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde tartıştığı cami imamını okla yaralayan sanık Muhammed Fatih Gündoğdu hakim karşısına çıktı. Sanık ifadesinde, bazı tanıkların kendisine saldırmaya çalıştığını iddia ederek "Onlardan ve ibadetimi engellemeye çalıştığı için imamdan şikayetçiyim." dedi.

İmamı okla vuran saldırgan hakim karşısında: "İbadetimi engellemeye çalıştı" - 1

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Merkez Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki Necati Camii'nde 24 Temmuz 2024'te meydana gelen olayda cami imamı Dursun Kuru'yu okla yaralayan sanığın yargılandığı davanın 2'nci duruşması görüldü.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Muhammet Fatih Gündoğdu, taraf avukatları ve olayın tanıklarından Faruk Güler katıldı. Mahkeme heyeti, imam Dursun Kuru'ya atılan okun hayati tehlikeye neden olabilecek boyutta olduğuna ilişkin raporun dosyaya eklendiğini belirtti.

TÜRKİYE HABERLERİ

İmamı okla vuran saldırgan hakim karşısında: "İbadetimi engellemeye çalıştı" - 2

Duruşmada tanık olarak dinlenen Faruk Güler, öğle vakti namaz kılmak için gittiği caminin önünde şortlu birinin oturduğunu söyledi.

İmamı okla vuran saldırgan hakim karşısında: "İbadetimi engellemeye çalıştı" - 3

"ŞORTLA NAMAZ OLMAZ"

Camideyken, dışarıdan sesler gelmeye başladığını anlatan Güler, sanığın müştekiye "Bunu niye içeri alıyorsun. Şortla namaz olmaz." dediğini, imamın da "Bu kişi rahatsız, ben camiden kovamam." yanıtını verdiğini aktardı.

İmamı okla vuran saldırgan hakim karşısında: "İbadetimi engellemeye çalıştı" - 4

"BENİ ŞEHİT EDİN DİYE BAĞIRDI"

Sadece sesleri duyduğunu, olayı görmediğini ifade eden Güler, "Olay yaşandıktan sonra hoca namazı kıldırdı. Ben de hocam bir sıkıntı varsa polisi arayın kameralara baksınlar dedim. Sonrasında hocayı vurdular diye bağırma sesi geldi. Ben olay yerine gidene kadar hocayı götürmüşlerdi. Sanık da ''Beni şehit edin, öldürün.' diye bağırdı." ifadesini kullandı.

İmamı okla vuran saldırgan hakim karşısında: "İbadetimi engellemeye çalıştı" - 5

"BANA SALDIRMAYA ÇALIŞTILAR"

Sanık Muhammed Fatih Gündoğdu "Ben orada öyle bir şey demedim, deniz şortu giyiyordu o adam. Bazı tanıklar bana saldırmaya çalıştı. Onlardan ve ibadetimi engellemeye çalıştığı için imamdan şikayetçiyim." dedi.

TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 16 Haziran'a erteledi.

20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Sanık Muhammed Fatih Gündoğdu'nun iddianamede, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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