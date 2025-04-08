İmamı okla vuran saldırgan hakim karşısında: "İbadetimi engellemeye çalıştı"

"BANA SALDIRMAYA ÇALIŞTILAR"

Sanık Muhammed Fatih Gündoğdu "Ben orada öyle bir şey demedim, deniz şortu giyiyordu o adam. Bazı tanıklar bana saldırmaya çalıştı. Onlardan ve ibadetimi engellemeye çalıştığı için imamdan şikayetçiyim." dedi.

TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 16 Haziran'a erteledi.

20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Sanık Muhammed Fatih Gündoğdu'nun iddianamede, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.