İmamı okla vuran saldırgan hakim karşısında: "İbadetimi engellemeye çalıştı"
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde tartıştığı cami imamını okla yaralayan sanık Muhammed Fatih Gündoğdu hakim karşısına çıktı. Sanık ifadesinde, bazı tanıkların kendisine saldırmaya çalıştığını iddia ederek "Onlardan ve ibadetimi engellemeye çalıştığı için imamdan şikayetçiyim." dedi.
İstanbul'un Bağcılar ilçesi Merkez Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki Necati Camii'nde 24 Temmuz 2024'te meydana gelen olayda cami imamı Dursun Kuru'yu okla yaralayan sanığın yargılandığı davanın 2'nci duruşması görüldü.
Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Muhammet Fatih Gündoğdu, taraf avukatları ve olayın tanıklarından Faruk Güler katıldı. Mahkeme heyeti, imam Dursun Kuru'ya atılan okun hayati tehlikeye neden olabilecek boyutta olduğuna ilişkin raporun dosyaya eklendiğini belirtti.