İmamı yaralayan saldırgan Emniyet'te: Kasten yaralama kaydı var

İstanbul Fatih Camisi’nde huzursuzluk çıkararak slogan atan ve kendisini uyaran imam ile bir vatandaşı bıçaklayan saldırgan Ö.S. gözaltına alındı. Zanlının daha önce "kasten yaralama" suçundan poliste kaydının bulunduğu belirlendi. Saldırıya tepkiler ve kınama mesajları da art arda geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve CHP'nin yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama var.

İmamı yaralayan saldırgan Emniyet'te: Kasten yaralama kaydı var - 1

Olay, dün akşam saat 19.15 sıralarında Fatih Camisi’nde meydana geldi. Cami içerisinde Ö.S. isimli kişi, slogan atmaya başladı. Kendisini uyarmak için gelen Fatih Camisi imamı Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla yaralayan saldırgana içeride polis ve vatandaşlar müdahale etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fatih Camisi'nde bıçaklı saldırı: İmam ve talebesi yaralandı

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İmamı yaralayan saldırgan Emniyet'te: Kasten yaralama kaydı var - 2

Galip Usta ve Bilal Erdem yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırdı.

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İmamı yaralayan saldırgan Emniyet'te: Kasten yaralama kaydı var - 3

Fatih Camisi'nde dün akşam meydana gelen saldırının ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak polis ekiplerine teslim edilen şüpheli Ö.S'nin, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

İmamı yaralayan saldırgan Emniyet'te: Kasten yaralama kaydı var - 4

Yapılan araştırmada hakkında daha önce "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunan zanlının adına 2028 yılına kadar kayıtlı av tüfeği ruhsatı bulunduğu öğrenildi.

İmamı yaralayan saldırgan Emniyet'te: Kasten yaralama kaydı var - 5

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "GEÇMİŞ OLSUN" TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saldırıya uğrayan cami imamını arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti.

İmamı yaralayan saldırgan Emniyet'te: Kasten yaralama kaydı var - 6

SALDIRI SONRASI TEPKİLER

Sosyal medyadan açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Galip Usta ve Bilal Erdem'e yönelik saldırıyı lanetledi.

Emniyet güçleri ve adli makamların harekete geçtiğini ve sorumlu kişinin yakalandığını söyleyen Çelik, "Galip hocaya ve yaralı vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Saldırıya ilişkin bir paylaşım da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Saldırıyı kınayan Özel, "Saldırının tüm detaylarıyla açığa çıkarılmasını ve benzer olayların bir daha ibadethanelerimizde yaşanmamasını diliyorum." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de saldırıda yaralanan Galip Usta ve Bilal Erdem'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Akşener, "Ülkemizde daha fazla böylesi şiddet ve provakasyon olaylarının yaşanmamasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

İmamı yaralayan saldırgan Emniyet'te: Kasten yaralama kaydı var - 7

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da saldırıyı kınayarak "Bir kere daha uyanık olmamız gerektiğini bir kere daha Türkiye'nin birlik ve beraberliği konusunda hassas davranmamız gerektiğini gösteren menfur bir saldırıdır. Hunhar saldırıyı lanetliyorum, kınıyorum. Ümit ederiz ki bu saldırı münferir bir saldırı olsun. Eğer bu işlerin arkasında bir takım organize işler varsa bu işlerin sahipleri de şunu iyi bilsin. Bu ülke buna müsaade etmeyecek kadar güçlüdür, şuurludur ve birliktedir." ifadelerini kullandı.

Saldırıyla ilgili bir açıklama da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi. Saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu menfur saldırının sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi. Saldırıda yaralanan Galip Usta ve Bilal Erdem'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

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