İmamı yaralayan saldırgan tutuklandı: Kasten yaralama kaydı var
İstanbul Fatih Camisi’nde imam ile bir vatandaşı bıçakladığı için gözaltına alınan Ö.S. tutuklandı. Zanlının daha önce "kasten yaralama" suçundan poliste kaydının bulunduğu belirlendi. Saldırganın "susma" hakkını kullandığı öğrenildi. Saldırıya tepkiler ve kınama mesajları da art arda geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve CHP'nin yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama var.
Olay, dün akşam saat 19.15 sıralarında Fatih Camisi’nde meydana geldi. Cami içerisinde Ö.S. isimli kişi, slogan atmaya başladı. Kendisini uyarmak için gelen Fatih Camisi imamı Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla yaralayan saldırgana içeride polis ve vatandaşlar müdahale etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Galip Usta ve Bilal Erdem yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırdı.
Fatih Camisi'nde bıçaklı saldırı: İmam ve talebesi yaralandı