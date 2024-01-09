İmamı yaralayan saldırgan tutuklandı: Kasten yaralama kaydı var

SALDIRI SONRASI TEPKİLER

Sosyal medyadan açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Galip Usta ve Bilal Erdem'e yönelik saldırıyı lanetledi.

Emniyet güçleri ve adli makamların harekete geçtiğini ve sorumlu kişinin yakalandığını söyleyen Çelik, "Galip hocaya ve yaralı vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Saldırıya ilişkin bir paylaşım da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Saldırıyı kınayan Özel, "Saldırının tüm detaylarıyla açığa çıkarılmasını ve benzer olayların bir daha ibadethanelerimizde yaşanmamasını diliyorum." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de saldırıda yaralanan Galip Usta ve Bilal Erdem'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Akşener, "Ülkemizde daha fazla böylesi şiddet ve provakasyon olaylarının yaşanmamasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.