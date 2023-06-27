İmamın çabası belgesele konu oldu
Afganistan'da görev yapan İspanyol Barış Gücü askerlerini taşıyan uçak, 20 yıl önce Pilav Dağı'na çapmış, 13 Ukraynalı mürettebat dahil 75 kişi hayatını kaybetmişti. Kaza yerine ilk ulaşanlardan biri imam Sait Topçu, uçak kazasını ve sonrasında yaşananları bir belgesel filmine anlattı.
Trabzon'un Maçka ilçesi Pilav Dağı'na 2003 yılında Afganistan'dan dönen İspanyol barış gücü askerlerini taşıyan uçağın düşmesi ve sonrasında olay yerine ilk ulaşan yöre sakinlerinden olan cami imamı Sait Topçu'nun gösterdiği çaba İspanya'da belgesele konu oldu.