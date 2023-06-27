İmamın çabası belgesele konu oldu

”Cajones Cerrados” adlı belgesel film çekimi için İspanya'dan Maçka'ya gelen ispanyol ekip, cami imamı Sait Topçu ile görüşerek uçağın düştüğü Pilav Dağı'nda, düşen uçağın lastiğinin sergilendiği Topçu'ya ait müzede ve görev yaptığı camide çekimler yaptı.