İmamın misafirperverliği İtalyan gezgini büyüledi: Müslüman oldu adı artık İbrahim

Cami imamı Hilmi Yılmaz da Nicolo'nun namaz esnasında cemaatle birlikte oturmasından ve saygısından memnun kaldı. Bir isim konusunun açıldığını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Benim ismim Muhammed Hilmi' dedim, o da Nicolo dedi' Karadenizli olduğum için şakayla 'Nicolo olmaz' dedim, işaret ederek ona 'Muhammed Hilmi seninki de Muhammed Nicolo' dedim."