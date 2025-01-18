İmamın misafirperverliği İtalyan gezgini büyüledi: Müslüman oldu adı artık İbrahim
İtalya'dan yürüyerek başladığı dünya turu sırasında Düzce Kirazlı Köyü'ne uğrayan Nicolo Guerrara imamın dostluğu ve konukseverliğinden büyülenerek Müslüman oldu. Kelime-i şehadet getiren Nicolo ismini de İbrahim yaptı. İmamın camide kalmasına izin vermesi İtalyan gezgini etkiledi.
İtalyadan yürüyerek yola çıkan gezgin Nicolo Guarrera, mola verdiği Düzce'de camide kalmak istedi. İmama bahçeye çadır kurmak istediğini söyleyen gezginin kıyafetlerinin ve ayakkabılarının ıslak olduğunu gören imam cami içerisinde kalabileceğini iletti. Camiyi ve cemaati inceleyen İtalyan gezgin burada 4 gün geçirdi.
Kirazlı Köyü İmamı Himli Yılmaz, Nicolo'ya ilgi gösterip yemek verdi.
Gezgin, bahçesinde çadır kurmak istediği camide imamın misafirperverliğine hayran kaldı.