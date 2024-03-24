İmamoğlu Belediyesi hangi partide? İmamoğlu Belediye başkanı kimdir? İmamoğlu Belediye başkan adayları

İMAMOĞLU BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

İmamoğlu Belediyesi Başkanı Kasım Karaköse Kimdir?

01.04.1974 yılında Adana İli İmamoğlu ilçesi Saygeçit mahallesinde doğdu. İmamoğlu Lisesini 1995 yılında tamamladı. Çiftçilikle uğraşmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı görevine 20.12.2014 tarihinde seçilerek başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Tarafından 31 Mart 2019 yerel seçimler için , İmamoğlu Belediye Başkan adayı olarak 14 Kasım 2018 tarihinde aday gösterildi. Seçimler sonucunda 31 Mart 2019 tarihinde İmamoğlu Belediye Başkanlığı'na seçildi. 10 Nisan 2019 tarihinde Mazbatasını alarak ,İmamoğlu Belediye Başkanlığı görevine başladı. Evli ve üç çocuk babasıdır.