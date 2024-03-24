İmamoğlu Belediyesi hangi partide? İmamoğlu Belediye başkanı kimdir? İmamoğlu Belediye başkan adayları
İmamoğlu Belediyesi hangi partide? İmamoğlu Belediye Başkanı kimdir? İmamoğlu Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Adana İmamoğlu Belediyesini hangi parti kazandı ve Adana İmamoğlu Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Adana İmamoğlu yerel seçim sonuçları..
İMAMOĞLU BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Adana İmamoğlu Belediyesini 7.221 alınan oy ve %40.76 oy oranı ile CHP adayı Kasım Karaköse kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP%40.76
- MHP%38.40
- DP%18.63
- Saadet Partisi%1.29
- DSP%0.50
- BBP%0.23
- Diğer%0.20