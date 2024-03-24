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İmamoğlu Belediyesi hangi partide? İmamoğlu Belediye başkanı kimdir? İmamoğlu Belediye başkan adayları

İmamoğlu Belediyesi hangi partide? İmamoğlu Belediye Başkanı kimdir? İmamoğlu Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Adana İmamoğlu Belediyesini hangi parti kazandı ve Adana İmamoğlu Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Adana İmamoğlu yerel seçim sonuçları..

İmamoğlu Belediyesi hangi partide? İmamoğlu Belediye başkanı kimdir? İmamoğlu Belediye başkan adayları - 1

İMAMOĞLU BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Adana İmamoğlu Belediyesini 7.221 alınan oy ve %40.76 oy oranı ile CHP adayı Kasım Karaköse kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP%40.76
  • MHP%38.40
  • DP%18.63
  • Saadet Partisi%1.29
  • DSP%0.50
  • BBP%0.23
  • Diğer%0.20

TÜRKİYE HABERLERİ

İmamoğlu Belediyesi hangi partide? İmamoğlu Belediye başkanı kimdir? İmamoğlu Belediye başkan adayları - 2

İMAMOĞLU BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

İmamoğlu Belediyesi Başkanı Kasım Karaköse Kimdir?

01.04.1974 yılında Adana İli İmamoğlu ilçesi Saygeçit mahallesinde doğdu. İmamoğlu Lisesini 1995 yılında tamamladı. Çiftçilikle uğraşmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı görevine 20.12.2014 tarihinde seçilerek başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Tarafından 31 Mart 2019 yerel seçimler için , İmamoğlu Belediye Başkan adayı olarak 14 Kasım 2018 tarihinde aday gösterildi. Seçimler sonucunda 31 Mart 2019 tarihinde İmamoğlu Belediye Başkanlığı'na seçildi. 10 Nisan 2019 tarihinde Mazbatasını alarak ,İmamoğlu Belediye Başkanlığı görevine başladı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

İmamoğlu Belediyesi hangi partide? İmamoğlu Belediye başkanı kimdir? İmamoğlu Belediye başkan adayları - 3

İMAMOĞLU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MEHMET AYDIN KANGUR
  • KASIM KARAKÖSE
  • MEHMET SERT
  • DURMUŞ TUGUT
  • İSMAİL BOZKURT
  • TURAN YUMŞAK
  • AHMET DAĞLARAŞTI
  • HÜSEYİN GÜNER
  • NECDET HAMDİ HAZNEDAR
  • METİN GÖRBÜZ
  • YASEMİN SAĞLAM
  • ERCAN TOKLU
  • VEYSEL TÜZEN
  • FEVZİ ÇINAR
İmamoğlu Belediyesi hangi partide? İmamoğlu Belediye başkanı kimdir? İmamoğlu Belediye başkan adayları - 4

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