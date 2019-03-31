İmamoğlu: Çok güzel bir netice olsun
Anadolu Ajansı
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında... 'Millet ittifakı'nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu.
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‘Millet ittifakı’nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu oyunu, Beylikdüzü Haldun Taner İlkokulu’nda kullandı.
Eşi Dilek ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile birlikte oyunu kullanan İmamoğlu, daha sonra şunları söyledi:
“Hayırlı olsun. İstanbulumuz için çok güzel bir netice olacağını umut ediyorum. Tüm şehirlerimizin ve İstanbul’un 5 yıl boyunca güzel bir yönetimle buluşmasını umut ediyorum. Demokrasinin egemen olduğu, herkesin kucaklandığı, mutlu ve huzurlu olduğu şehirler dileğinde bulunuyorum. Yoğun bir katılım olsun, bir kişinin bile burnu kanamasın. Sağlıklık bir seçim günü yaşayalım."
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2Bu arada 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve eşi Semra Sezer oylarını, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Şahin Sevin İlkokulunda bulunan 1171 numaralı sandıkta kullandı.
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3İşte sandık başındaki politikacılar...
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