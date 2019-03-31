İmamoğlu: Çok güzel bir netice olsun

‘Millet ittifakı’nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu oyunu, Beylikdüzü Haldun Taner İlkokulu’nda kullandı.



Eşi Dilek ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile birlikte oyunu kullanan İmamoğlu, daha sonra şunları söyledi:

“Hayırlı olsun. İstanbulumuz için çok güzel bir netice olacağını umut ediyorum. Tüm şehirlerimizin ve İstanbul’un 5 yıl boyunca güzel bir yönetimle buluşmasını umut ediyorum. Demokrasinin egemen olduğu, herkesin kucaklandığı, mutlu ve huzurlu olduğu şehirler dileğinde bulunuyorum. Yoğun bir katılım olsun, bir kişinin bile burnu kanamasın. Sağlıklık bir seçim günü yaşayalım."