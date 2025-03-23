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İmamoğlu protestoları sürüyor: Kızılay ve Saraçhane'de gerginlik

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından protestolar devam ediyor. Ankara Kızılay'da bir araya gelen eylemciler ile polisler arasında gerginlik çıktı. İstanbul Saraçhane'de de protesto mitingine katılanlar ile polis arasında gerginlik yaşandı, polis göstericilere müdahale etti.

İmamoğlu protestoları sürüyor: Kızılay ve Saraçhane'de gerginlik - 1

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili protestolar devam ediyor. 

Ankara Kızılay Meydanı'da bir araya gelen göstericiler polislerle gerginlik yaşadı. 

Polisler, eylemcilere su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. 

TÜRKİYE HABERLERİ

İmamoğlu protestoları sürüyor: Kızılay ve Saraçhane'de gerginlik - 2

Ankara'da dün gerçekleşen protestolarda ise  Güvenpark'ta toplanan eylemciler, yolu kapatarak Kızılay’dan Meclis yönüne doğru yürümek istemişti.

Protestoculara TOMA'lardan su ve biber gazı ile müdahale eden polis, en az 60 kişiyi gözaltına almıştı. 

İmamoğlu protestoları sürüyor: Kızılay ve Saraçhane'de gerginlik - 3
İmamoğlu protestoları sürüyor: Kızılay ve Saraçhane'de gerginlik - 4
İmamoğlu protestoları sürüyor: Kızılay ve Saraçhane'de gerginlik - 5
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