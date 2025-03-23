İmamoğlu protestoları sürüyor: Kızılay ve Saraçhane'de gerginlik

Ankara'da dün gerçekleşen protestolarda ise Güvenpark'ta toplanan eylemciler, yolu kapatarak Kızılay’dan Meclis yönüne doğru yürümek istemişti.

Protestoculara TOMA'lardan su ve biber gazı ile müdahale eden polis, en az 60 kişiyi gözaltına almıştı.