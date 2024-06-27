İmar durum belgesi sorgulama ekranı 2024: e-Plan Otomasyon Sistemiyle mülk sahipleri de artık imar planlarına erişebilecek (İl il, ilçe ilçe ada ve parsel sorgulama)

İmar durum belgesi sorgulama ekranı, mülk sahiplerinin gündeminde yer almaya başladı. Artık mülk sahipleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından erişime açılan e-Plan Otomasyon Sistemleri ekranından, belediyelerin imar planlarındaki değişikliklerini görüntüleyebilecek. Peki, imar durumu nasıl sorgulanır? İşte 2024 e-Plan imar durumu sorgulama ekranı.

İmar durum belgesi sorgulama ekranı 2024: e-Plan Otomasyon Sistemiyle mülk sahipleri de artık imar planlarına erişebilecek (İl il, ilçe ilçe ada ve parsel sorgulama) - 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından erişime açılan E-Plan Otomasyon Sistemleri, artık mülk sahiplerine büyük bir kolaylık sağlayacak. E-Plan sorgulama ekranıyla mülk sahipleri de artık hem web hem de mobil uygulama ile askıdaki ve yürürlükte olan imar planlarına erişim sağlayabilecek ve planlara itiraz edebilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

İmar durum belgesi sorgulama ekranı 2024: e-Plan Otomasyon Sistemiyle mülk sahipleri de artık imar planlarına erişebilecek (İl il, ilçe ilçe ada ve parsel sorgulama) - 2

E-PLAN OTOMASYONU NEDİR?

E-Plan Otomasyon Sistemleri'nde bulunan Yapı Ruhsatı Sorgulama Sistemi mekânsal planlar ile ruhsat bilgilerinin ilişkilendirilerek yetki bazlı görüntülenmesini sağlayan uygulamadır.

İmar durum belgesi sorgulama ekranı 2024: e-Plan Otomasyon Sistemiyle mülk sahipleri de artık imar planlarına erişebilecek (İl il, ilçe ilçe ada ve parsel sorgulama) - 3

İMAR DURUMU NASIL SORGULANIR?

e-Plan otomasyon uygulaması ile imar durum belgelerine; il, ilçe, mahalle, ada, parsel ve plan bilgilerini girerek ulaşmak mümkündür.

https://e-plan.gov.tr/e-plan/html/imarDurumu.html adresinden gerekli bilgileri doldurarak bölgenin imar durumuna ulaşabilirsiniz.

İMAR DURUMU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

İmar durum belgesi sorgulama ekranı 2024: e-Plan Otomasyon Sistemiyle mülk sahipleri de artık imar planlarına erişebilecek (İl il, ilçe ilçe ada ve parsel sorgulama) - 4

VATANDAŞLAR PLANLARA İTİRAZ EDEBİLECEK

e-plan otomasyon sistemleri üzerinde son yapılan güncelleme ile askıya çıkarılan bütün imar planları için plan sınırı içerisindeki parsel maliklerine e-Devlet üzerinden bilgilendirme yapılıyor.

Vatandaşlar, e-Devlet şifreleri ile web uygulaması üzerinden planlara itirazda edebiliyor.

İmar durum belgesi sorgulama ekranı 2024: e-Plan Otomasyon Sistemiyle mülk sahipleri de artık imar planlarına erişebilecek (İl il, ilçe ilçe ada ve parsel sorgulama) - 5

İMAR DURUM BELGESİ NE İŞE YARAR?

Sahip olduğunuz mülkün bağlı olduğu belediyeden alacağınız imar durum belgesi, arsanın imar durumu konusunda arsa üzerinde bir yapılaşma olacağını göstermektedir.

Yani bu sayede arsanın fiziki ve teknik şartlarını öğrenebilirsiniz. Dolayısıyla imar durum belgesiyle birlikte, arsa içerisinde yer alan kısımda, arsanın üzerine ne kadar büyüklükte bir inşaata izin verildiği gösterilir.

Arsanıza dikilecek olan binanın yükseklik bilgisi de arsa imar durum belgesi içerisinde yer alır.

DAHA FAZLA GÖSTER