İmar durum belgesi sorgulama ekranı 2024: e-Plan Otomasyon Sistemiyle mülk sahipleri de artık imar planlarına erişebilecek (İl il, ilçe ilçe ada ve parsel sorgulama)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından erişime açılan E-Plan Otomasyon Sistemleri, artık mülk sahiplerine büyük bir kolaylık sağlayacak. E-Plan sorgulama ekranıyla mülk sahipleri de artık hem web hem de mobil uygulama ile askıdaki ve yürürlükte olan imar planlarına erişim sağlayabilecek ve planlara itiraz edebilecek.