İmar durum belgesi sorgulama ekranı 2024: e-Plan Otomasyon Sistemiyle mülk sahipleri de artık imar planlarına erişebilecek (İl il, ilçe ilçe ada ve parsel sorgulama)
İmar durum belgesi sorgulama ekranı, mülk sahiplerinin gündeminde yer almaya başladı. Artık mülk sahipleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından erişime açılan e-Plan Otomasyon Sistemleri ekranından, belediyelerin imar planlarındaki değişikliklerini görüntüleyebilecek. Peki, imar durumu nasıl sorgulanır? İşte 2024 e-Plan imar durumu sorgulama ekranı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından erişime açılan E-Plan Otomasyon Sistemleri, artık mülk sahiplerine büyük bir kolaylık sağlayacak. E-Plan sorgulama ekranıyla mülk sahipleri de artık hem web hem de mobil uygulama ile askıdaki ve yürürlükte olan imar planlarına erişim sağlayabilecek ve planlara itiraz edebilecek.