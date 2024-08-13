İmar müdürüne silahlı saldırıda bir tutuklama

20 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı kimin gerçekleştirdiğini belirledi.

10 Ağustos’ta yapılan operasyonla olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli Murat Özcan ile olay anında ve sonrasında ona yardım ettiği ileri sürülen Y.A. adlı kadın yakalanıp, gözaltına alındı.