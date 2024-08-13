İmar müdürüne silahlı saldırıda bir tutuklama
İzmir’de Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen’in uğradığı silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir’de düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı, 1 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.
Olay, 8 Ağustos günü sabah saatlerinde Menderes’teki İnönü Bulvarı’nda meydana geldi.
Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen, silahlı saldırıya uğradı.