İmkansızı başardı: 34 yıldır yarım kalple yaşıyor
Nevşehir’de yaşayan ve Demir ailesinin üç çocuğundan en küçüğü olan 34 yaşındaki Kadriye Demir yarım kalple dünyaya geldi. Yaşamasına imkansız gözüyle bakılan Demir'in hayatı ameliyatlarla geçti. Demir ve ailesi en son İstanbul Kartal'daki bir hastaneye gelerek radyofrekans ablasyon yöntemiyle çare buldu.
Ailesinin en küçük çocuğu olarak 23 Nisan 1990’da dünyaya geldiğinde, doktorlar yarım kalple doğan Kadriye Demir’in uzun süre yaşamasının çok mümkün olmadığını söyledi.
Normal bir insanda çift karıncık ve çift kulakçık varken, Kadriye’nin kan dolaşımının bütün yükünü, yarım kalbindeki tek karıncık ve tek kulakçık çekiyordu.