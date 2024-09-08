İmkansızı başardı: 34 yıldır yarım kalple yaşıyor

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdülkadir Uslu, normal bir kalpte iki kulakçık ve iki karıncık bulunduğuna dikkat çekerek, “Ancak bu hastada tek kulakçık ve tek karıncık vardı; akciğerden gelen damarların hepsi ve kalbin venöz dönüşü dediğimiz kirli kanı getiren kan damarları tek bir kulakçıkta bir araya geliyor. Yine aynı şekilde tek ventrikülle yani karıncıkla hem vücuda hem de akciğerlere kan pompalayan bir anatomisi var. Kadriye şu an 34 yaşında. Bu yaşına gelmesi için üç farklı cerrahi operasyon geçirmiş. Hatta son operasyonunda ciddi hemodinamik problem oluştuğu için ameliyatı yarım bırakılmak zorunda kalınmış. Çok nadir görülen bir vaka. Teknoloji ve tıbbın ilerlemesi ile bu hastalar artık uzun süre yaşatılabiliyor. İleri yaşlarda da bu tip ritim problemleri ortaya çıkabiliyor. Bizim bu hastalarda gördüğümüz aritmide asıl problem, kalbin anatomik olarak normal bir kalpten tamamen farklı olması. Kadriye küçüklükten itibaren birkaç farklı ameliyat da geçirdiği için, kalbin kulakçık, karıncık ve iletişim sistemi anatomisi tamamen değişmiş durumdaydı." dedi.