İnanılmaz değişim: Kimseyi inandıramadı, DNA testi ile kanıtladı!
Adana'da yaşayan 25 yaşındaki bir genç, verdiği kilolar ve geçirdiği estetik ameliyatlar sonrası adeta yeni birisi oldu. Değişimi sonrası pasaportunu yenilemek isteyince yetkilileri kendisine inandıramayan genç polisler tarafından karakola götürüldü. Kimliğini kanıtlamak zorunda kalan genç son çare DNA testi yaptırdı.
Adana'da makyaj sanatçısı olan 25 yaşındaki Çağlar Kumlutaş, 146 kilodan 72 kiloya düştü, bir dizi estetik operasyon da geçirerek adeta yeni birisi oldu.
Bu değişim sonrasında pasaportunu yenilemek isteyince yetkililere kendini inandıramadı. Kumlutaş'ı polisler karakola götürdü, kimliğini ise DNA testiyle ispatlamak zorunda kaldı.