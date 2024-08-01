İnanılmaz değişim: Kimseyi inandıramadı, DNA testi ile kanıtladı!

Adana'da yaşayan 25 yaşındaki bir genç, verdiği kilolar ve geçirdiği estetik ameliyatlar sonrası adeta yeni birisi oldu. Değişimi sonrası pasaportunu yenilemek isteyince yetkilileri kendisine inandıramayan genç polisler tarafından karakola götürüldü. Kimliğini kanıtlamak zorunda kalan genç son çare DNA testi yaptırdı.

İnanılmaz değişim: Kimseyi inandıramadı, DNA testi ile kanıtladı! - 1

Adana'da makyaj sanatçısı olan 25 yaşındaki Çağlar Kumlutaş, 146 kilodan 72 kiloya düştü, bir dizi estetik operasyon da geçirerek adeta yeni birisi oldu.

Bu değişim sonrasında pasaportunu yenilemek isteyince yetkililere kendini inandıramadı. Kumlutaş'ı polisler karakola götürdü, kimliğini ise DNA testiyle ispatlamak zorunda kaldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İnanılmaz değişim: Kimseyi inandıramadı, DNA testi ile kanıtladı! - 2

25 yaşındaki makyaj sanatçısı Çağlar Kumlutaş, 146 kiloya ulaşıp, ağır bir uyku apnesi sorunu yaşayınca "tüp mide ameliyatı" olmaya karar verdi.

Ameliyat sonrası 74 kilo veren Kumlutaş, daha sonra geçirdiği bir dizi estetik operasyonlarla yeni bir insan oldu.

İnanılmaz değişim: Kimseyi inandıramadı, DNA testi ile kanıtladı! - 3

ÇALIŞIRKEN BİLE UYUYA KALIYORDUM

Başından geçenleri anlatan Kumlutaş, “Uyku apnesi sorunum vardı. Çalışırken bile sürekli uyuya kalıyordum. Otobüse biniyordum, varacağım yerden 3-4 durak sonrasında iniyordum uyuduğum için. Ailem sürekli beni arıyordu uyuya kaldığım için, sürekli başımda bekliyorlardı ve korkuyorlardı” diye konuştu.

İnanılmaz değişim: Kimseyi inandıramadı, DNA testi ile kanıtladı! - 4

146 KİLODAN 72 KİLOYA DÜŞTÜ 

Uyuya kaldığı için bunu nasıl çözeceğini araştırmaya başlayan Çağlar Kumlutaş,  “Hastalığımın çözüme ulaşması gerektiği için doktora gittim. Uyku apnesinden kaynaklı olarak bünyemin narkozu kaldıramayabileceğini söyledi. Ancak ameliyat oldum, ameliyata girmeden önce 146 kiloydum. Şuan da 72 kiloyum, mutluyum” dedi.

İnanılmaz değişim: Kimseyi inandıramadı, DNA testi ile kanıtladı! - 5

KİMLİK İÇİN DNA TESTİ YAPTIRDI

İnsanların ameliyattan sonra kendisini tanımadığını belirten Kumlutaş, “Kendimi ben tanıtıyorum çevremdekilere. Pasaportumu yeniletmek için nüfus dairesine gittim. Nüfus dairesinde polis ekipleri gelerek beni karakola götürdü" dedi. 

İnanılmaz değişim: Kimseyi inandıramadı, DNA testi ile kanıtladı! - 6

Karakolda ifadesinin alındığını söyleyen Kumlutaş, "Ailem geldi. Aslında sorun nüfustaki bir cihazda normalde eski fotoğraf ile yeni fotoğraf arasında benzerlik ölçülür ve yüzde 20 benzerlik çıkması gerekirmiş. Bende yüzde 3 benzerlik çıkınca çalışanlar durumu polise bildirmiş. DNA testi ve ailemin onayıyla pasaportum ve kimliğim yenilenmiş oldu” diye konuştu.

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