İnanılmaz değişim: Kimseyi inandıramadı, DNA testi ile kanıtladı!

Adana'da makyaj sanatçısı olan 25 yaşındaki Çağlar Kumlutaş, 146 kilodan 72 kiloya düştü, bir dizi estetik operasyon da geçirerek adeta yeni birisi oldu.



Bu değişim sonrasında pasaportunu yenilemek isteyince yetkililere kendini inandıramadı. Kumlutaş'ı polisler karakola götürdü, kimliğini ise DNA testiyle ispatlamak zorunda kaldı.