İnci kefali göç hazırlığında

DHA 03.05.2021 - 10:31
Demir, "15 Nisan tarihi itibariyle denetimlerimize başladık. Şu an bütün çaylarımızı denetliyoruz. Ayrıca bu çaylarda su analizleri yaparak, suyun sıcaklığını ölçüyoruz. Balığın göçünün tatlı sulara ne zaman gireceğini belirlemek için bu ölçümleri yapıyoruz. Edremit ilçemizde bulunan Engil Çayı'nda hem denetimler yaptık hem de suyun sıcaklığını ölçtük. Bu hafta balıkların tatlı sulara göç edeceğini tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.
Demir, konuşmasını şu cümlelerle sonlandırdı:
"Ama biz onlara fırsat vermeyeceğiz. Bu dönemde de denetimlerini daha da sıkılaştıracağız. İnci kefalini korumak sadece jandarma ve bizim görevimiz değil. İnci kefalini korumak hepimizin görevidir"