İnci kefalinde av yasağı sona erdi

Van Gölü'nde inci kefalinin üreme döneminde başlatılan 3 aylık av yasağı bugün sona erdi. Yasağın kalkmasıyla balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek ağlarını göle bıraktı.

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DHA 15.07.2021 - 09:53

ÇOK SAYIDA BALIKÇININ GEÇİM KAYNAĞI Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve son yıllardaki tedbirlerle popülasyonu giderek artan inci kefali, bölgede çok sayıda balıkçının da geçim kaynağı oluyor.

Balığı koruma çalışmaları kapsamında, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da ise av yasağı getiriliyor. Bu dönemde inci kefalleri, üremek için Van Gölü'nden çıkıp, tatlı sulara göç etmeye başlıyor.

Geçimini balıkçılıkla sağlayanlar için ekmek kapısı olan inci kefali, aynı zamanda bölge turizmine de katkı sağlıyor.

BALIKÇILAR AĞLARINI GÖLE BIRAKTI Sezonun başlamasıyla birlikte balıkçılar, 3 aylık aranın ardından ağlarını Van Gölü'ne attı.

''BEREKETLİ BİR SEZON BEKLİYORUZ'' Bölgede 20 yıldır balıkçılık yapan Atilla Dağdelen, bu yıl bereketli bir sezon beklediklerini belirterek, ''Yakaladığımız balıkları dondurup başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir ve birçok farklı illerde bulunan müşterilerimize de pazarlıyoruz. Her ağ için yaklaşık 500 kilo balık yakalıyoruz" dedi.

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