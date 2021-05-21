İnci kefalinin bıraktığı yumurtalar görüntülendi

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üremek için yaptığı yolculuk devam ediyor. Balıkların yolculuğu ve bıraktığı yumurtalar, su altı kamerasıyla görüntülendi.

Abone ol Paylaş









DHA 21.05.2021 - 10:33

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan inci kefalleri, üremek için tatlı sulara göç ediyor.

Alaska'daki somon balıkları gibi suyun akışının tersine doğru yüzen inci kefalinin üremek için başlattığı yolculuk, Van Gölü'ne akan tüm tatlı sularda yapılıyor.

Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'da üreme döneminde av yasağı bulunan inci kefallerinin yolculuğu, görsel şölen sunuyor.

Yaklaşık 15 bin kişiye de geçim kaynağı olan inci kefallerinin yolculuğu, binlerce kişi tarafından ilgiyle izleniyor.

Balık göçünün en güzel izlenebildiği yer olan Erciş'teki Deli Çay'da, pandemi nedeniyle bu yıl az sayıda ziyaretçi kabul ediliyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü, jandarma, polis ile zabıta ekipleri de inci kefalini korumak için 7/24 nöbet tutuyor.

Deliçay'da inci kefalinin görsel şölenini izleyen 25 yıllık doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, su altı kamerasıyla inci kefalinin bıraktığı yumurtaları görüntüledi.

Coşar, "Günümün büyük bölümünü fotoğraf çekerek geçiriyorum. Pandemi nedeniyle uçan balıklarımız olan inci kefallerinin ziyaretçi sayısı bu yıl çok az oldu. Ben de bu haftamı balıkların su altı çekimlerine ayırdım" dedi.

Coşar, "Suyun tersine göç ederek yumurtalarını bırakan inci kefallerinin su altı çekimlerini yaptım" ifadesinde bulundu.

"Balıkların göç ederken bıraktığı yumurtalar su altında inci gibi duruyor" diyen Coşar "Ben de bu muhteşem görselleri görüntüleyip, fotoğraflarını çektim" diye konuştu.

Coşar, şöyle konuştu: "Bu yumurtalar bir süre sonra yavru balıklara dönüşüp, suyun tersine göç ederek, geldikleri Van Gölü'ne geri dönecekler"

Paylaş







