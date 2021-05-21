İnci kefalinin bıraktığı yumurtalar görüntülendi

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üremek için yaptığı yolculuk devam ediyor. Balıkların yolculuğu ve bıraktığı yumurtalar, su altı kamerasıyla görüntülendi.

DHA 21.05.2021 - 10:33

İnci kefalinin bıraktığı yumurtalar görüntülendi - 1
Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan inci kefalleri, üremek için tatlı sulara göç ediyor.
İnci kefalinin bıraktığı yumurtalar görüntülendi - 2
Alaska'daki somon balıkları gibi suyun akışının tersine doğru yüzen inci kefalinin üremek için başlattığı yolculuk, Van Gölü'ne akan tüm tatlı sularda yapılıyor.
İnci kefalinin bıraktığı yumurtalar görüntülendi - 3
Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'da üreme döneminde av yasağı bulunan inci kefallerinin yolculuğu, görsel şölen sunuyor.
İnci kefalinin bıraktığı yumurtalar görüntülendi - 4
Yaklaşık 15 bin kişiye de geçim kaynağı olan inci kefallerinin yolculuğu, binlerce kişi tarafından ilgiyle izleniyor.
İnci kefalinin bıraktığı yumurtalar görüntülendi - 5
Balık göçünün en güzel izlenebildiği yer olan Erciş'teki Deli Çay'da, pandemi nedeniyle bu yıl az sayıda ziyaretçi kabul ediliyor.
İnci kefalinin bıraktığı yumurtalar görüntülendi - 6
Tarım ve Orman Müdürlüğü, jandarma, polis ile zabıta ekipleri de inci kefalini korumak için 7/24 nöbet tutuyor.
İnci kefalinin bıraktığı yumurtalar görüntülendi - 7
Deliçay'da inci kefalinin görsel şölenini izleyen 25 yıllık doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, su altı kamerasıyla inci kefalinin bıraktığı yumurtaları görüntüledi.
İnci kefalinin bıraktığı yumurtalar görüntülendi - 8
Coşar, "Günümün büyük bölümünü fotoğraf çekerek geçiriyorum. Pandemi nedeniyle uçan balıklarımız olan inci kefallerinin ziyaretçi sayısı bu yıl çok az oldu. Ben de bu haftamı balıkların su altı çekimlerine ayırdım" dedi.
İnci kefalinin bıraktığı yumurtalar görüntülendi - 9
Coşar, "Suyun tersine göç ederek yumurtalarını bırakan inci kefallerinin su altı çekimlerini yaptım" ifadesinde bulundu.
İnci kefalinin bıraktığı yumurtalar görüntülendi - 10
"Balıkların göç ederken bıraktığı yumurtalar su altında inci gibi duruyor" diyen Coşar "Ben de bu muhteşem görselleri görüntüleyip, fotoğraflarını çektim" diye konuştu.
İnci kefalinin bıraktığı yumurtalar görüntülendi - 11

Coşar, şöyle konuştu:

"Bu yumurtalar bir süre sonra yavru balıklara dönüşüp, suyun tersine göç ederek, geldikleri Van Gölü'ne geri dönecekler" 

İnci kefalinin bıraktığı yumurtalar görüntülendi - 12
İnci kefalinin bıraktığı yumurtalar görüntülendi - 13

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