İnci kefalinin göçü turistlerin ilgi odağı oldu: Binlerce kilometreyi aşıp geldiler
Van’ın Muradiye ilçesinde bulunan Bendimahi Çayı, son haftalarda inci kefallerinin de göçüyle birlikte ülkenin dört bir yanından gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldi.
Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'da yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara akın eden inci kefallerinin göçü devam ediyor. Van Gölü'nden üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefallerinin yolculukları sırasında verdikleri mücadele, güzel görüntülere sahne oluyor.