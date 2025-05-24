İnci kefalinin göçü turistlerin ilgi odağı oldu: Binlerce kilometreyi aşıp geldiler

''DÜNYADA SADECE İKİ YERDE YAŞANIYOR''

Turist rehberi Yusuf Bor ise Karadeniz'den başlayıp Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sona erecek bir tura çıktıkların aktararak, şunları söyledi:

"Yaklaşık 12 gün sürecek bu turda, dünyanın öteki ucundan, Avustralya’dan gelen iki değerli misafirimize eşlik ediyorum. Bugünkü durağımız Muradiye Şelalesi idi. Aslında programda yer almıyordu ama bu bölgenin insanı olarak, yöremizi en iyi şekilde tanıtma arzusuyla şelaleye uğramayı tercih ettim. Bunun yanı sıra sadece mayıs ayında gerçekleşen özel bir doğa olayı var. İnci kefalinin göçü, bildiğim kadarıyla dünyada sadece iki yerde yaşanıyor. Biri Alaska’da, diğeri ise burada. Amerika’da bizzat Alaska’ya gidip o göçü yerinde görme şansı yakaladım. Şimdi aynı güzelliğin Van’da da yaşanıyor olması bana haklı bir gurur veriyor. Burayı tanıtmak benim için büyük bir mutluluk. Kısacası, ülkemin sahip olduğu tüm güzellikleri bir kültür elçisi olarak tanıtmaya çalışıyorum.''