İnci kefalinin zorlu göçü başladı

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan-15 Temmuz arası uygulanan av yasağı sürüyor.
Van'ın ve bölgenin önemli değerlerinden olan, Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek, uçarcasına derelere akın eden inci kefallerinin göç süreci yaklaşık bir ay devam ediyor.
Göç sırasında görsel bir şölen sunan inci kefalinin korunması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma, polis ve zabıta ekipleri, 7/24 nöbet tutuyor. Erciş ilçesindeki Deliçay ile Muradiye'deki Bendimahi Çayı'na gelmeye başlayan inci kefalleri, balıkçılıkla uğraşan binlerce kişiye ekmek kapısı olurken, diğer yandan göç yolculuğunda da bölge turizmine de büyük katkı sağlıyor.