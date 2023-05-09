İnci kefalinin zorlu göçü başladı

Göç sırasında görsel bir şölen sunan inci kefalinin korunması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma, polis ve zabıta ekipleri, 7/24 nöbet tutuyor. Erciş ilçesindeki Deliçay ile Muradiye'deki Bendimahi Çayı'na gelmeye başlayan inci kefalleri, balıkçılıkla uğraşan binlerce kişiye ekmek kapısı olurken, diğer yandan göç yolculuğunda da bölge turizmine de büyük katkı sağlıyor.