İnci kefallerini bu sefer insanlar değil martılar avlıyor
Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefallerinin tatlı sulara göçü sürüyor. Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanma yasağı bulunan inci kefalleri, boylarını aşan engelleri geçerken, martılar da onları yakalayıp yiyebilmek için bekliyor.
Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen fakat üremek için tatlı sulara ihtiyaç duyan inci kefalleri için her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanıyor.