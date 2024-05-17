İnci kefallerini bu sefer insanlar değil martılar avlıyor

Av yasağının olduğu bu dönemde kolluk kuvvetlerinin de denetimlerini sürdürdüğünü ifade eden Kaymakam Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 20 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefalleri koruma altında olduğu dönemlerde popülasyonunu da artırmış oluyor. Göç döneminde başlayan inci kefali ile martıların mücadelesi ise ilgi görüyor. Balıkların akıntıya karşı verdiği mücadeleyi izlemek için her yıl binlerce yerli ve yabancı turist kente geliyor. İnci kefallerinin görsel şölenine tanıklık eden binlerce ziyaretçi, bölgenin tanıtımına da katkıda bulunuyor. Bu yıl 11'incisini düzenleyeceğimiz İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali için hazırlıklarımız nerdeyse tamamlandı. 31 Mayıs, 1-2 Haziran'da başlayacak festivalimize dünyanın ve ülkemizin birçok yerinden ziyaretçi iştirak ediyor. Ben bu görsel şölen için bütün vatandaşlarımızı balık bendine davet ediyorum."