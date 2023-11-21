İnci kefallerinin mide ve bağırsakları incelendi: Yüksek miktarda mikroplastik bulundu

Van Gölü’nde kirlilik oranını belirlemek için başlatılan çalışmada, göle atılan plastiklerin, inci kefallerini de tehdit ettiği tespit edildi. Uzmanlar, bu durumun balık tüketiminin olduğu bölgede insanlara da zarar verebileceğine işaret etti.

İnci kefallerinin mide ve bağırsakları incelendi: Yüksek miktarda mikroplastik bulundu - 1

Van Gölü’nde kirlilik oranını belirlemek ve önlemek için YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ataman Altuğ Atıcı başkanlığında, Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fazıl Şen ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Sepil’in yer aldığı projeyle gölde bir yıl önce çalışma başlatıldı.

YYÜ’ye ait gemiyle yapılan çalışmalarda, gölün dibinde yüksek miktarda atık plastikler tespit edildi.

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İnci kefallerinin mide ve bağırsakları incelendi: Yüksek miktarda mikroplastik bulundu - 2

Dünyada sadece Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin yaşam alanlarında yapılan çalışmalarda ise gölün dibinde 5 milimetreden az mikroplastikler tespit edildi.

Balığın, plankton yerine zaman zaman bu mikroplastikleri yuttuğu da analizlerde ortaya çıktı.
İnci kefallerinin mide ve bağırsakları incelendi: Yüksek miktarda mikroplastik bulundu - 3

“GÖLDE CİDDİ ANLAMDA PLASTİK ATIK VAR”

YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ataman Altuğ Atıcı, Van Gölü'nde ciddi anlamda plastik atık tespit ettiklerini söyledi.

Çalışmalarında elde edilen mikroplastikleri analiz ederek, ne tür bir malzemeden ayrışabileceğini tahmin edebildiklerini kaydeden Doç. Dr. Atıcı, “Çalışma kapsamında inci kefallerinin sindirim sistemleri incelenmiş, mide ve bağırsaklarında yüksek miktarda mikroplastik bulunmuştur (birey başına ortalama 34 ± 13 adet mikroplastik). Bulunan bu yüksek miktar dışında kimyasal madde içeren mikroplastikler inci kefallerinin sindirim sisteminde çözünmeye uğrayarak toksik etkilerini inci kefallerinin bünyesine geçirebilmesi tehdidi de bulunmaktadır.” dedi.
İnci kefallerinin mide ve bağırsakları incelendi: Yüksek miktarda mikroplastik bulundu - 4

Bölgede balık tüketen insanların da tehdit altında olduğuna işaret eden Atıcı, şunları söyledi:

“Yani sevilerek tüketilen inci kefalleri, insan sağlığı açısından tehdit oluşturabilmektedir. Van Gölü'ndeki plastik kökenli kirletici kaynaklar, göldeki ve kıyılardaki turizm faaliyeti, akarsularla taşınan plastik malzemeler, balıkçılık faaliyetleri. Yapılan bu çalışmalar mikroplastikle ilişkili önemli bilimsel dergilerde makale olarak yayımlanmıştır. Tandırda geleneksel yöntemle pişirilen inci kefallerinin tüketimi sırasında iç organlarının çıkarılmasıyla mikroplastiklerin et dokusuna bulaşma riskinin bulunması da dikkat edilmesi gereken bir konudur.”
İnci kefallerinin mide ve bağırsakları incelendi: Yüksek miktarda mikroplastik bulundu - 5
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