İnci kefallerinin mide ve bağırsakları incelendi: Yüksek miktarda mikroplastik bulundu
Van Gölü’nde kirlilik oranını belirlemek için başlatılan çalışmada, göle atılan plastiklerin, inci kefallerini de tehdit ettiği tespit edildi. Uzmanlar, bu durumun balık tüketiminin olduğu bölgede insanlara da zarar verebileceğine işaret etti.
Van Gölü’nde kirlilik oranını belirlemek ve önlemek için YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ataman Altuğ Atıcı başkanlığında, Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fazıl Şen ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Sepil’in yer aldığı projeyle gölde bir yıl önce çalışma başlatıldı.YYÜ’ye ait gemiyle yapılan çalışmalarda, gölün dibinde yüksek miktarda atık plastikler tespit edildi.