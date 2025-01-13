İncir ağacına takılan balondaki hediye çekini bulan çoban, hayvan barınağına bağışladı
Aydın'da bir çoban, incir ağacına takılı bir balonda bulduğu 10 bin liralık hediye çekini yapımı süren hayvan barınağına bağışladı. Hayvanları sevdiğini belirten Aşkın Mesut, "Hayvanları seviyorum. Sokak hayvanları için belediye tarafından barınak yaptıklarını duydum. Ben de bu parayı bağışlama kararı aldım. Balonlar da oğluma kaldı." dedi.
Germencik'te çobanlık yapan Aşkın Mesut, Hıdırbeyli mevkisinde incir ağacına takılı balondaki çeki fark etti. Çekin üzerindeki Germencik Belediyesi yazısını gören Mesut belediyeye giderek durumu anlattı.
Çekin bulunduğu balonun "en yakışıklı deve yarışması" kapsamında havaya salındığını öğrenen Mesut, çekin karşılığı 10 bin lirayı belediyenin yaptırdığı barınağa bağışlama kararı aldı.