İncir ağacına takılan balondaki hediye çekini bulan çoban, hayvan barınağına bağışladı

Belediye Başkanı Burak Zencirci de balonun en yakışıklı deve organizasyonunda havaya salındığını aktararak, "Aşkın kardeşimiz çeki okuyunca bize ulaştı. Biz de ona durumu izah ettik. 'Ben de hayvancılık yapıyorum, sizin hayvan barınağı inşaatı devam ediyor. Bana verdiğiniz parayı barınak inşaatında kullanılmak üzere belediyeye bağışlıyorum.' dedi. Bu güzel davranışından dolayı kendisini tebrik ediyorum." diye konuştu.