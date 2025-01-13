İncir ağacına takılan balondaki hediye çekini bulan çoban, hayvan barınağına bağışladı

Aydın'da bir çoban, incir ağacına takılı bir balonda bulduğu 10 bin liralık hediye çekini yapımı süren hayvan barınağına bağışladı. Hayvanları sevdiğini belirten Aşkın Mesut, "Hayvanları seviyorum. Sokak hayvanları için belediye tarafından barınak yaptıklarını duydum. Ben de bu parayı bağışlama kararı aldım. Balonlar da oğluma kaldı." dedi.

İncir ağacına takılan balondaki hediye çekini bulan çoban, hayvan barınağına bağışladı - 1

Germencik'te çobanlık yapan Aşkın Mesut, Hıdırbeyli mevkisinde incir ağacına takılı balondaki çeki fark etti. Çekin üzerindeki Germencik Belediyesi yazısını gören Mesut belediyeye giderek durumu anlattı. 

Çekin bulunduğu balonun "en yakışıklı deve yarışması" kapsamında havaya salındığını öğrenen Mesut, çekin karşılığı 10 bin lirayı belediyenin yaptırdığı barınağa bağışlama kararı aldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İncir ağacına takılan balondaki hediye çekini bulan çoban, hayvan barınağına bağışladı - 2

Aşkın Mesut, "Hayvanları seviyorum. Sokak hayvanları için belediye tarafından barınak yaptıklarını duydum. Ben de bu parayı bağışlama kararı aldım. Balonlar da oğluma kaldı." dedi.

İncir ağacına takılan balondaki hediye çekini bulan çoban, hayvan barınağına bağışladı - 3

Belediye Başkanı Burak Zencirci de balonun en yakışıklı deve organizasyonunda havaya salındığını aktararak, "Aşkın kardeşimiz çeki okuyunca bize ulaştı. Biz de ona durumu izah ettik. 'Ben de hayvancılık yapıyorum, sizin hayvan barınağı inşaatı devam ediyor. Bana verdiğiniz parayı barınak inşaatında kullanılmak üzere belediyeye bağışlıyorum.' dedi. Bu güzel davranışından dolayı kendisini tebrik ediyorum." diye konuştu.

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