İndirim corona virüsü unutturdu

Türkiye'de bazı bölgelerde corona virüs vaka sayıları hızla artarken, Erzurum'daki züccaciye mağazasında, ürünlerde indirim yapıldığı duyurulunca kuyruk oluştu. Sosyal mesafe kuralına uymayan kalabalık, saatlerce iş yerinin açılmasını bekledi. İş yeri çalışanları, kalabalığı görünce polisten yardım istedi.

DHA 17.03.2021 - 12:16

İndirim corona virüsü unutturdu - 1
Merkez Yakutiye ilçesinin Saraybosna Caddesi'ndeki 3 katlı züccaciye mağazasının sosyal medya hesabında, ürünlerin yarı fiyatına satılacağı duyuruldu.
İndirim corona virüsü unutturdu - 2

METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Corona virüs vaka sayılarının bazı bölgelerde artmasına rağmen sabah erken saatlerde iş yeri önünde çoğu kadın onlarca kişi toplandı. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan kalabalık, saatlerce mağazaya girmek için bekledi.
İndirim corona virüsü unutturdu - 3

POLİSTEN YARDIM İSTEDİLER

Yoğunluk nedeniyle iş yeri çalışanları, polisten destek istedi.
İndirim corona virüsü unutturdu - 4
Polisler giriş ve çıkışlarda bekleyip, mağazaya giren kişi sayısını kontrol etti. Ancak kalabalığın mağazaya giriş için ısrar etmesi nedeniyle zaman zaman izdiham yaşandı. Mağaza önünde oluşan uzun kuyruğu gören bazı kişiler de sırada bekleyenlere tepki gösterdi.
İndirim corona virüsü unutturdu - 5
İş yeri müdürü Murat Yazıcı, "İçeri ekiplerin eşliğinde 10-20 kişi alıyoruz. Herkese yetecek kadar kampanyalı ürünler var. Corona virüs var, evet biliyoruz ancak her türlü tedbiri alıyoruz" dedi.
İndirim corona virüsü unutturdu - 6

''VİRÜS HER YERDE VAR''

Kuyrukta bekleyen kadınlardan Sevgi Gül ise "Kendimizi koruyarak geldik. İçeride ev eşyaları var. Tabii ki sağlık önemli ama açık havadayız, ona göre buradayız. Bu kadar kalabalık olduğunu bilseydim hayatta gelmezdim. Çok beklediğim için gidemiyorum. Neredeyse 2 saattir bekliyorum. Virüs sadece burada yok her yerde var. İçeride indirim var" diye konuştu.
İndirim corona virüsü unutturdu - 7
İndirim corona virüsü unutturdu - 8

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER