İndirimli satışta izdiham: Birbirlerini ezdiler
Bursa'da ev eşyası satan bir mağazanın açılışında izdiham yaşandı. Yüzlerce kişinin oluşturduğu kuyrukta kapılar açılınca vatandaşlar indirimli ürünleri almak için birbirleriyle yarıştı. Bazı vatandaşlar yaşanan izdiham sonrası ezilirken, bazıları da ayağından çıkan terliği bile umursamadı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde ev eşyası satan bir mağazası açılışa özel fiyatları yarı yarıya indirince açılış için sabahın erken saatlerinde bekleyen vatandaşlar, mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.