İndirimli satışta izdiham: Birbirlerini ezdiler

Bursa'da ev eşyası satan bir mağazanın açılışında izdiham yaşandı. Yüzlerce kişinin oluşturduğu kuyrukta kapılar açılınca vatandaşlar indirimli ürünleri almak için birbirleriyle yarıştı. Bazı vatandaşlar yaşanan izdiham sonrası ezilirken, bazıları da ayağından çıkan terliği bile umursamadı.

İndirimli satışta izdiham: Birbirlerini ezdiler - 1

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde ev eşyası satan bir mağazası açılışa özel fiyatları yarı yarıya indirince açılış için sabahın erken saatlerinde bekleyen vatandaşlar, mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

İndirimli satışta izdiham: Birbirlerini ezdiler - 2

Kapıların açılmasıyla başlayan alışveriş yarışı izdihama dönüştü.

İndirimli satışta izdiham: Birbirlerini ezdiler - 3

Vatandaşların birbirini ezdiği anlar kameraya yansırken, izdiham sonrası terlik bulan sunucu ise vatandaşlara seslenerek "Terliğini düşüren abla nerde? Bu kapmayanlar terliği unutturur." diye seslendi.

İndirimli satışta izdiham: Birbirlerini ezdiler - 4

"BEKLEMİYORDUK"

Basın mensuplarına konuşan mağaza çalışanları, “Açılışa özel her şeyi yarı fiyatına indirdik. Sabah saatlerinde kapıda yüzlerce kişi vardı. Kapıların açılmasıyla bir anda içeri daldılar. İzdiham yaşandı. Bu kadarını bizde beklemiyorduk.” ifadelerini kullandı.

İndirimli satışta izdiham: Birbirlerini ezdiler - 5
İndirimli satışta izdiham: Birbirlerini ezdiler - 6
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