İndirimli telefon için silahla tehdit iddiası

Ordu'da indirimli ürün satışının yapıldığı mağazaya giden Mustafa Öztürk, izdiham sırasında aldığı telefonun silah tehdidiyle kendisinden alındığını öne sürerek şikayetçi oldu.

Haberler - DHA 16.09.2022 - 16:25 | Son Güncelleme : 16.09.2022 - 16:35

İndirimli telefon için silahla tehdit iddiası - 1

'nun Altınordu ilçesinde bir mağazanın, açılışa özel indirimde satışa sunulan cep telefonunu alabilmek için sıraya girenler sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı.

İndirimli telefon için silahla tehdit iddiası - 2

Çok sayıda kişi mağaza önünde toplanırken kapıların açılmasıyla telefon kuponlarını alabilmek için içeri girenler, izdihama neden oldu.

İndirimli telefon için silahla tehdit iddiası - 3

Mağaza görevlilerinin elinden kuponu almayı başaran Mustafa Öztürk ile bazı kişiler arasında arbede yaşandı. Öztürk’ün elindeki indirim kuponu, arbede sırasında henüz kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişilerce alındı.

İndirimli telefon için silahla tehdit iddiası - 4

Telefonu alabilmek için Samsun'dan gelen Mustafa Öztürk, silahla tehdit edildiğini söyleyip kuponunu alanlardan şikayetçi oldu.

İndirimli telefon için silahla tehdit iddiası - 5

Yaşadıklarını anlatan Öztürk, gece yarısında dükkanın önüne gelerek beklemeye başladığını söyledi.


İndirimli telefon için silahla tehdit iddiası - 6

Sırada bekçi olduklarını söyleyen bazı kişiler olduğunu belirten Öztürk, "Cep telefonunun birisini ben aldım, elimden zorla aldılar. Üstüme çullandılar ve belindeki silahı gösterip, 'Yanındaki arkadaşının kafasına dayıyayım mı?' dedi.

İndirimli telefon için silahla tehdit iddiası - 7

Öztürk, dükkan içinde hiçbir güvenlik önlemi alınmadığını da öne sürdü.

İndirimli telefon için silahla tehdit iddiası - 8

Görgü tanığı Mutlu Öztürk ise "Ben kendisinden almaya çalışan arkadaştan geri almak istedim ama o esnada bizim üzerimize de çullandılar. Bu olay burada kalmamalı" ifadesini kullandı.

İndirimli telefon için silahla tehdit iddiası - 9
İndirimli telefon için silahla tehdit iddiası - 10
İndirimli telefon için silahla tehdit iddiası - 11

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