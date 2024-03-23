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İnegöl Belediyesi hangi partide? İnegöl Belediye başkanı kimdir? İnegöl Belediye başkan adayları

İnegöl Belediyesi hangi partide? İnegöl Belediye Başkanı kimdir? İnegöl Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bursa İnegöl Belediyesini hangi parti kazandı ve Bursa İnegöl Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bursa İnegöl yerel seçim sonuçları..

İnegöl Belediyesi hangi partide? İnegöl Belediye başkanı kimdir? İnegöl Belediye başkan adayları - 1

İNEGÖL BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bursa İnegöl Belediyesini 98.238 alınan oy ve  %63.57 oy oranı ile AK Parti adayı Alper Taban kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti %63.57
  • İyi Parti %22.64
  • Saadet Partisi %8.08
  • HDP %3.19
  • DSP %0.69
  • DP %0.57
  • Diğer %1.26

TÜRKİYE HABERLERİ

İnegöl Belediyesi hangi partide? İnegöl Belediye başkanı kimdir? İnegöl Belediye başkan adayları - 2

İNEGÖL BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

İnegöl Belediyesi Başkanı Alper Taban Kimdir?


1976 İnegöl doğumlu. İlk, orta ve lise tahsilini İnegöl'de tamamladı. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini ise Ahmet Yesevi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında tamamladı.

2000-2013 yılları arasında kurucusu olduğu telekomünikasyon firmasında yönetici olarak görev yaptı.

2005 yılında İnegöl Ak Parti İlçe Yönetim Kurulu üyesi oldu.

2005-2013 yılları arasında Ak Parti ilçe teşkilatında Siyasi İşler Başkanlığı ve Teşkilat Başkanlığı başta olmak üzere çeşitli kademelerde görev aldı.

2014 yerel seçimlerinde Belediye Meclis üyeliği sonrasında, İnegöl Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

2017 yılı Kasım ayına kadar İnegöl Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü.

08 Kasım 2017 tarihinde Belediye Meclisinde yapılan olağanüstü oturumda İnegöl Belediye Başkanlığı görevine getirilen Alper TABAN, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İnegöl Belediyesi Belediye Başkanı seçildi.

Taban, evli ve iki çocuk babasıdır.
İnegöl Belediyesi hangi partide? İnegöl Belediye başkanı kimdir? İnegöl Belediye başkan adayları - 3

İNEGÖL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ALPER TABAN
  • ALİ DOĞAN
  • ABDULSEMET İPER
  • SEVDA ÖZCAN
  • YASEMİN SOYDAN
  • ONUR ÖZAYDIN
  • MEHMET KAYGUSUZ
  • SERTİP TOKOĞLU
  • ÇAĞRI ALPEREN AVCI
  • LÜTFÜ KURTULUŞ
  • RIZA ÇETİNKAYA
  • FERAT AKTAŞ
  • HALİS BURHAN ÇİL
  • ONUR METİNBAŞ
  • HASAN EROĞLU
İnegöl Belediyesi hangi partide? İnegöl Belediye başkanı kimdir? İnegöl Belediye başkan adayları - 4

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