İnegöl Belediyesi hangi partide? İnegöl Belediye başkanı kimdir? İnegöl Belediye başkan adayları
İnegöl Belediyesi hangi partide? İnegöl Belediye Başkanı kimdir? İnegöl Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bursa İnegöl Belediyesini hangi parti kazandı ve Bursa İnegöl Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bursa İnegöl yerel seçim sonuçları..
İNEGÖL BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bursa İnegöl Belediyesini 98.238 alınan oy ve %63.57 oy oranı ile AK Parti adayı Alper Taban kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti %63.57
- İyi Parti %22.64
- Saadet Partisi %8.08
- HDP %3.19
- DSP %0.69
- DP %0.57
- Diğer %1.26